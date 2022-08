Dart: Traum-Einstand für Wesendorfs Pfeilsportler

Drei Auftakt-Siege

+ © Privat. Was für ein Team, was für ein Erfolg: Die Mixed-Mannschaft der SG VfL Wittingen/Stöcken E-Jugend holte unerwartet den vierten Platz in Cuxhaven beim Beachhandball-Turnier des HVN. © Privat.

Wesendorf – Dart-Traumstart in die neue Saison für die DC Blue-White Tigers Wesendorf! Die Pfeilsportler des Wesendorfer SC haben nach dem Dreifach-Aufstieg am Ende der vergangenen Spielzeit auch eine Etage höher direkt mit Siegen losgelegt.

Schöner hätten sich Spartenleiter Michael Große und seine Mitstreiter den ersten Spieltag nicht ausmalen können. Alle drei Kreisliga-Vertretungen punkteten gleich einmal doppelt. „Die Begeisterung ist wirklich groß, alle haben Bock drauf. Es war auch viel los bei den Matches“, strahlte Große nach dem gelungenen Einstand.



Nicht nur zu seiner Überraschung tat sich allerdings die Wesendorfer A-Mannschaft am schwersten. Offenbar wabberte Lampenfieber durch das Heidelandstadion... „Die Jungs waren total nervös. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet“, staunte Große. Letztlich mühte sich die Vorzeige-Riege zu einem knappen 7:5 über Mad House Fallersleben C. Verlass war dabei auf Jens Mahlmann, der nur ein Doppel an der Seite von Thomas Ramin verlor.

Für das A-Team soll die Kreisliga bestenfalls nur eine Zwischenstation sein, erklärte der WSC-Frontmann. „Sie haben die klare Ausrichtung Aufstieg.“ Allerdings mit dem Team TC Green Hornet A (dahinter verbirgt sich der TSV Sierße/Wahle aus dem Kreis Peine) auch einen absoluten Topfavoriten in der Staffel, der gleich einmal mit einem 12:0 eine Duftmarke setzte und dabei gerade einmal ein Leg abgab. Kein Wunder, spielten doch Eric Palm und Ingo Stodtmeister vor wenigen Jahren noch mit dem MTV Ölsburg um den Sprung in die Niedersachsenliga (zweithöchste Klasse in Deutschland!). Zu diesem womöglichen Gipfeltreffen kommt es direkt am 17. September.

„Sehr souverän“

„Sehr souverän“ hätte sich indes die B-Vertretung beim 10:2 über die SV Wacker Wense Ersewölfe B verkauft, urteilte Große. Mit Thomas Kuschel verfügt das Team auch über einen Top-Neuzugang, der in den Augen des Spartenleiters „locker ohne Probleme im Bezirk“ spielen könnte. Diese untermauerte der Novize direkt einmal mit der Optimalausbeute in seinen Matches.



Da aller guten Dinge drei sind, feierten auch die DC Blue White Tigers Wesendorf C in ihrer Staffel einen 8:4-Erfolg. Wohlgemerkt nach anfänglichem 2:4-Rückstand gegen DC Shamrock A. „Das waren super-spannende Spiele. Der Gegner war Tabellensechster in der Vorsaison“, schilderte Große, selbst Bestandteil der Mannschaft. Diese trifft mit DC Green Hornet B bereits am kommenden Sonnabend auf die andere Top-Truppe aus Peine.



Neues viertes Team



Derweil wartet die neu gegründete vierte Mannschaft der Blue White Tigers in der Kreisklasse 11 noch auf ihr Debüt. Genauso wie der Nordkreis-Rivale Darterbusch 180 A vom VfL Wahrenholz. Beide Riegen feiern am Sonnabend, 10. September, ihren Auftakt. ib