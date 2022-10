Brechtorfs furioses 7:1 – „Sind in der Liga angekommen“

Von: Marvin Scholz

Teilen

Nur einmal war Wesendorf (l., Sandro Schnabel) gegen Brechtorfs (Marcus Kaersten) eiskalt vor dem Tor. Brechtorf gewann verdient mit 7:1. © Marvin Scholz

„Fußball kann grausam sein“, klagte Peter Grünheid, Trainer des Fußball-Kreisligisten VfL Wittingen/Suderwittingen, nachdem seine Elf trotz guter Leistung gegen Welat Gifhorn mit 1:3 den Kürzeren zog.

Isenhagener Land – Wenn du die Chancen nicht rein machst, dann klingelt es eben hinten... Diese Fußballer-Weisheit musste der VfL Wittingen/Suderwittingen in der Fußball-Kreisliga gegen Welat Gifhorn schmerzlich erfahren. Der TSV Brechtorf hingegen nutzte seine Gelegenheiten und sezierte Wesendorf. Knesebeck erkämpfte sich in Unterzahl ein Remis beim SV Westerbeck.

SV Westerbeck - VfL Knesebeck 1:1 (1:1)

Der VfL hat in diesem Spiel bewiesen: Die Mannschaft ist völlig intakt. „Wir haben super in die Partie reingefunden, aber spielen nach zehn Minuten in Unterzahl“, leitete Knesebeck-Coach Jan Rinkel ein. Andre Haven wurde vom Platz gestellt. „Der Schiedsrichter hat das mit einem Nachtreten verargumentiert. Ich habe ehrlicherweise nichts gesehen.“ Fortan verbuchte Westerbeck mit einem Mann mehr die größeren Spielanteile, ohne gefährlich zu werden. „Wir haben uns dann wieder gefangen und das 0:1 war aus meiner Sicht nicht verdient“, bilanzierte der Übungsleiter. Recht simpel und kurz fasste der Frontmann die zweite Halbzeit zusammen: „Wir waren näher an dem 2:1 als Westerbeck – und das mit zehn Mann.“ Vor allem die taktische Disziplin und Zweikampfführung war „überragend“, lobte der Trainer sein Team in den höchsten Tönen. Rinkels Erkenntnis des Tages? „Die Mannschaft funktioniert!“



VfL Wittingen/S. - SV Welat Gifhorn 1:3 (1:0)

VfL-Coach Peter Grünheid konnte seiner Mannschaft an diesem Spieltag gar nicht viel vorwerfen. „Wir haben in der ersten Halbzeit dominiert und sind gut reingekommen. Nach der Führung müssen wir auch das eine oder andere Tor mehr machen und theoretisch 3:0 oder 4:0 führen.“ Die Brauereistädter kamen nach dem Pausentee gut raus und verbuchten direkt nach Wiederanpfiff direkt die nächste dicke Gelegenheit. Bis zur 65. Minute sah alles gut aus und genau dann kam Welat zum Ausgleich. „Man hat schon gemerkt, dass die Köpfe runtergegangen sind und wir das Spiel nicht mehr so dominiert haben“, bilanzierte der Übungsleiter. Positiv ist festzuhalten, dass Wittingen spielerisch einen guten Tag erwischte, doch die Chancenauswertung ließ auf jeden Fall zu Wünschen übrig. Coach Grünheid fasst schmerzvoll zusammen: „Fußball kann sehr grausam sein.“



TSV Brechtorf - Wesendorfer SC 7:1 (6:1)

Ein wichtiger Triumph, der den TSV in die Top 5 gebracht hat. „Das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wir sind endgültig in der Kreisliga angekommen – das Selbstvertrauen in der Mannschaft ist absolut da“, freute sich TSV-Coach Andre Bischoff. Schon in Halbzeit eins dominierte der Gastgeber das Spiel. „Mit unserem ruhigen Aufbauspiel haben wir immer wieder die Wege nach vorne gefunden.“ Und schlussendlich auch die Treffer erzielt. Hinzu kam allerdings auch, dass das Heim-Team vier Elfmeter zugesprochen bekam. Alle wurden souverän verwandelt. „In Halbzeit zwei haben wir genauso weitergemacht, die Zweikämpfe angenommen und das Spiel bestimmt“, bilanzierte der Übungsleiter. Grundsätzlich habe die Einstellung und die komplette Leistung über 90 Minuten gestimmt. „Jeder hatte Lust“, hob Bischoff den Daumen nach oben.



Auf der anderen Seite sah die Gefühlswelt konträr aus: „Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe“, resümierte WSC-Frontmann Christian Müller kurz und bündig. Spielerisch habe Wesendorf nie wirklich ins Spiel gefunden. „Zwei von den vier Strafstößen waren auch eher naja“, kommentierte Müller die Schiri-Entscheidungen. Das Zweikampfverhalten und die Defensiv-Leistung haben dem Übungsleiter verständlicherweise gar nicht geschmeckt.