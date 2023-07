SVGO: Raus in Runde eins gegen Hillerse mit Applaus

Von: Marvin Scholz

Einen Moment zu spät: Der SV Groß Oesingen (r., Sönke Seidel) verpasst es, die wenigen Chancen zu nutzen und schied im Pokal gegen Hillerse aus. © Marvin Scholz.

Groß Oesingen - Kein Beinbruch. Der Fußball-Bezirksligist SV Groß Oesingen schied Sonntag gegen den TSV Hillerse nach einem 0:2 (0:0) aus dem Bezirkspokal aus. Coach Torben König konnte es verkraften.

„Ich fand schon, dass es insgesamt auf Augenhöhe war. Aber man hat die Qualität Hillerses gemerkt“, resümierte Coach Torben König wenig verwunderlich.

Der klassen-höhere nahm von Beginn an das Zepter in die Hand, ließ den Ball gut laufen, doch kam nicht wirklich hinter die letzte Kette des Bezirksligisten.

Eine stabile Defensive in Halbzeit eins

Auch dafür gab es einen Daumen nach oben vom Übungsleiter. „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr stabil gestanden und auch nur eine richtige Torchance zugelassen.“



Königs Schützlinge waren bestrebt, die Kugel schnell per Mittelfeld in den Sturm zu befördern und Comebacker Sönke Seidel in aussichtsreiche Positionen zu manövrieren.

Mögliche Seidel-Chance zurückgenommen

Einer dieser Moment wurde nach knapp 20 Minuten fast ausgenutzt. Ein langer Ball erreichte den Stürmer, der sich jedoch in der Abseits-Position befand.

„Aus meiner Sicht war es kein Abseits. Dann wäre Sönke alleine auf das Tor zugelaufen“, bekräftigte der Dirigent in Anbetracht der Offensiv-Qualitäten des Ex-Kästorfers.



Bis zur Pause gewährte Oesingen dem Gegner das Spielgerät (König: „Ich würde auf 70:30 Ballbesitz tippen“), doch der SVGO verteidigte stets diszipliniert.

Unglücklicher Foulelfmeter

Dass sich die Qualität eines Landesligisten aber über den kompletten Verlauf einer Partie zur Schau stellen würde, ist auch irgendwo logisch.

Kurz nach dem Wiederanpfiff musste der Gastgeber einen Foulelfmeter hinnehmen. Nils-Ole Müller fuhr sein Bein im Sechzehner aus und brachte seinen Gegenspieler zu Fall.

„Das war von meiner Perspektive aus schwierig zu beurteilen“, vermochte der Fußballlehrer die Entscheidung nicht zu beurteilen. Fakt ist aber, dass der TSV diese Riesen-Möglichkeit zur Führung auch nutzte.

Zufriedenheit bei Coach König

Oesingen ließ die Köpfe aber anschließend nicht hängen und wollte die Chance bewahren. Nach über einer Stunde verzog Arne Heers nur knapp am langen Pfosten.

Fünf Minuten später zauberte Hillerse mit einer anschaulichen Pass-Kombination, die per Hingucker zur 2:0-Führung verwertet wurde. „Das war schon gut rausgespielt und eine Super-Kombi“, musste Coach König neidlos anerkennen.

Fortan keimten immer wieder leichte Hoffnungsschimmer auf, als sich der SVGO im Angriff bemühte – ein Ehrentor sollte aber nicht fallen. Somit glätteten sich auch die Sorgenfalten vom SVGO-Trainer.

„Ich bin sehr zufrieden. Wenn es gut läuft, gehen wir sogar 1:0 in Führung. Aber wir hätten eben die Chancen besser nutzen müssen“, skizzierte König ein differenziertes Bild des Spiels, inklusive Verbesserungspotenzial.



Am Ende muss sich die Riege aus dem Pokal verabschieden. Dennoch mit erhobenen Hauptes.