2. Platz beim Herrenhäuser Beach-Cup: MoB-Team träumt vom DM-Ticket!

Metzner-Mädels wachsen über sich hinaus

+ © Privat Alles reingeschmissen: Die Monsters of Beach (4. v. l. Fiona Schneider) wuchsen im Herrenhäuser Sand teils über sich hinaus und belegten den zweiten Platz. © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Ingo Barrenscheen schließen

Die Monsters of Beach, ein bunt zusammengewürfeltes Beachhandball-Team mit Wittinger Kern, steht kurz davor, sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.

Die berühmteste Grünanlage Hannovers lag direkt vis-a-vis vom Veranstaltungsort. Ein Sinnbild. Denn die Monsters of Beach kamen sich am vergangenen Sonnabend vor wie im Garten Eden. Fast schon paradiesisch surreal mutete der zweite Platz beim Herrenhäuser Beachcup 2023 an. Dieses Mega-Ergebnis könnte gleichbedeutend sein mit der Qualifikation zur Deutschen Meisterschafts-Endrunde!

Auf Adrenalin-Welle bis ins Finale gesurft

Aber erst einmal abwarten und Beruhigungs-Tee trinken. Atemlos durch den Sand hatten sich die hiesigen Beachhandballerinnen bei ihrem mittlerweile vierten Start in diesem Sommer geschleppt. Bei rund 30 Grad das Programm eines ganzen Turnier-Wochenendes an einem Tag durchzupeitschen, hatte Körner gekostet. Und wie! „Alle waren stehend k.o. Ab dem Viertelfinale sind wir quasi auf der letzten Rille gelaufen. Aber alle haben auch abgeliefert“, zog MoB-Coach Sven Metzner den grün-schwarzen Bucket-Hut vor seinen aufopferungsvollen Mädels. Diese seien in den K.o.-Spielen „auf einer Welle von Adrenalin und Endorphinen bis ins Finale gesurft“.



Aber eins nach dem anderen. Vor dem Start nahm die Mannschaft mit dem Wittinger Kern vermehrt Stimmen wahr, sie sei in der vermeintlichen Todesgruppe gelandet. Tatsächlich ging es extrem eng zu, jedes Team ließ einmal Federn. Weil MoB eine Partie nur im Shootout gewonnen hatte gegen die Sand Devils Youngsters, belegte die Riege nur den dritten Platz in der Gruppe und musste eine Extra-Tour durch die Zwischenrunde einlegen. Dort wurden die Hurricanes Wolfsburg souverän bezwungen. Was zur Folge hatte, dass Metzners Monster im Viertelfinale auf niemand Geringeren als den amtierenden Deutschen Meister stießen! Und die Beach Bazis Schleißheim tatsächlich aus dem Wettbewerb kegelten! „Da war der Riemen dann eigentlich runter“, schaute der Trainer in glückliche, aber auch völlig ausgelaugte Gesichter.



Egal. Denn es kam zum Déjà-Vu gegen die Sand Devils Youngsters. Wieder ein Sieg nach Shootout – plötzlich Finale! Diese Info musste der Kopf erst einmal verarbeiten. „Es hat einen kleinen Moment gedauert, aber die Freude war groß“, schilderte Metzner. Letztlich fehlten nur Nuancen zur Krönung: Nachdem der erste Satz im Golden Goal verloren gegangen war gegen die Flying Ducks, raffte sich MoB noch einmal auf und erzwang abermals den Shootout. Doch dort erwies sich die offensiv ausgelegte Torfrau des Gegners als Stolperfalle.



Ein Wimpernschlag fehlte nur zum Triumph. Dennoch sei die Laune „durch die Decke gegangen“, meinte Metzner. Mit dieser Erfolgsstory hatte niemand gerechnet. Zumal auch noch Amelie Schüttenberg zur besten Torhüterin und Michele Hasemann zur besten Feldspielerin des Turniers gekürt wurden.

Banger Blick gen Bayern

Dank der üppigen Punkte-Ausbeute macht sich MoB nun „berechtigte Hoffnungen“, es unter die Top 10 für die DM-Endrunde Ende Juli in Cuxhaven geschafft zu haben. Mittlerweile sind die Resultate aus Herrenhausen im German Beach Open (GBO)-Ranking eingepflegt, Metzner hatte aber schon mal Hochrechnungen angestellt. Diese passen. Die Monsters liegen vor dem allerletzten Quali-Turnier am kommenden Wochenende im bayerischen Ismaning auf Rang sieben. Zwei Teams würden durch ihren Start dort automatisch vorbeirutschen, blieben noch drei Aspiranten für die letzten zwei offenen Plätze. MoB muss die Daumen drücken, dass die Konkurrenz (Flying Ducks, BeachTigers Geislingen) im Süden nicht allzu weit vordringt.

Der Kosten-Faktor

Dann würde der große Traum in Erfüllung gehen. Den sich das regionale Ensemble einiges kosten lassen würde. „Wenn wir zu den Deutschen kommen, werden alle in den sauren Apfel beißen und ihr Sparschwein schlachten“, erklärte Metzner vielsagend. Nicht zu vergessen: Bei allem Spaß-Faktor würde der Aufwand auch eine nicht unerhebliche „finanzielle Komponente“ mit sich bringen. Allein: Bei der DM in Cuxhaven ist die Unterbringung in einem Team-Hotel verpflichtend. Für den Mix aus Studentinnen oder Azubis keine Peanuts...