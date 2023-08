„Will da wieder hin“: Guter DM-Auftritt der Beach Monsters

Von: Marvin Scholz

Teilen

Da kann man nur den Hut ziehen: Die Monsters of Beach verkauften sich bei den Deutschen Meisterschaften sehr teuer und belegten den 9. Rang. Für alle Beteiligten ein Riesen-Erfolg. © Privat.

Cuxhaven/Wittingen - Eindrücke und viele Erfahrungen! Die Beachhandball-Mannschaft Monsters of Beach hat eine stabile Leistung bei den Deutschen Meisterschaften gezeigt. Zur Freude von Coach Sven Metzner.

Dass die Riege den vorletzten Platz erreichte, war, angesichts der dortigen Qualitäten, alles andere als ein Beinbruch. Das interne Ziel, nicht Letzter zu werden, wurde bravourös erfüllt.



Unvergessliche Momente

Auch für den erfahrenen Coach Sven Metzner ein ganz bedeutsamer Moment: „Ein unvergessliches Wochenende. Das war eine herausragende Location mit Live-Moderation und musikalischer Beschallung. Dazu sehr gut organisiert und eine Super-Kulisse am Strand.“



Das Strahlen wird sich dem Gesicht in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich nicht mehr entziehen. Dennoch musste aus den großen, funkelnden Augen bei der Ankunft und der Verarbeitung der ersten Momente noch ein wenig Beachhandball gespielt werden.

Der Riege fiel es nicht schwer, den Schalter umzulegen. Neben all den positiven Erlebnissen spürte die MoB-Riege aber umgehend die Qualität der restlichen Teams.

„Im ersten Spiel gegen die Brüder Ismaning wurden wir im ersten Satz überrannt“, gab Metzner unumwunden zu. Zwar gestaltete sich der zweite Satz auf Augenhöhe, aber zu einem Sieg hat es nicht gereicht.

Auch der erste Satz gegen die Flying Ducks im zweiten Anlauf wurde auch hinter dem Komma entschieden. Per Golden Goal musste sich die hiesige Riege geschlagen geben und auch der zweite Satz ging verloren.

Die pure Qualität an Nationalspielerinnen stand den Monsters anschließend gegen die Minga Turtles gegenüber. In der ersten Sequenz hielten die Monsters anständig mit, doch im zweiten Durchgang gab es den Vollwaschgang.

Als späterer Deutscher Meisters ließen die Beach Bazis der Metzner-Truppe in beiden Sätzen keine Chance.

Ziel erreicht

Als Gruppen-5. erhielt die MoB eine Eintrittskarte zum Spiel um Platz neun gegen die Strandgeflüster Minden. „Das war ein tolles Spiel von uns. Wir haben das Spiel gewonnen und uns dafür belohnt, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben“, platzte Metzner nur so vor Stolz.

Angesichts dessen, dass die Beach Monsters in drei von insgesamt acht Sätzen ihre Gegenüber zumindest ärgern konnten, gilt als Erfolg.



Bei den jeweiligen Partien erhielt der Teilnehmer eine akustische Unterstützung von 25 Mitreisenden aus dem Team-Umfeld, in Kombination mit Interessenten aus dem SG VfL Wittingen/Stöcken-Umfeld.

Für Metzner und Co. eine dankbare Säule. „Ich würde schätzen, dass in der Spitze eine Zuschauer-Anzahl im vierstelligen Bereich vor Ort war“, ordnete der Handball-Lehrer ein.



Großer Stolz

Nach dem Turnier galt der Fokus auf die innere Zufriedenheit und Melancholie: „Wir haben nie den Kopf in den Sand gesteckt, haben richtige Lösungen gefunden, um den Gegner zu ärgern, und die Mädels konnten variieren.“

Dazu verpackte die Riege wertvolle Themen im Gepäck in puncto Feinheiten im Abwehr-Verhalten. Auf allen Ebenen also eine ganzheitlich tolle Erfahrung mit Happy End.

„Wir waren über den Erwartungshaltungen, es war ein großer Erfolg und ein tolles Wochenende. Wir sind riesig stolz.“



Doch damit nicht genug, wie Coach Metzer durchblitzen ließ: „Ich will da wieder hin!“ Die Enkelkinder werden sich jedenfalls tolle Geschichte aus Cuxhaven anhören dürfen.