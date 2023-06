„Realistisch und optimistisch“: MOB-Fokus auf Meisterschaft

Von: Marvin Scholz

Teilen

Spezial-Würfe wie der Spin Shot sollen wieder zum Repertoire der Monsters of Beach (l. Fiona Schneider) zählen. © Privat.

Travemünde/Wittingen - Hand in Hand für ein Ziel. Die hiesige Riege der Monsters of Beach treten am Wochenende beim Beachhandball-Cup in Travemünde an, um einen Schritt Richtung DM zu gehen.

In den letzten Wochen und Monaten hat sich viel im Sand getan. „Ich sehe die Entwicklung positiv und erkenne eine Leistungssteigerung“, lässt Coach Sven Metzner Revue passieren.

Ein Konglomerat an Handballerinnen aus ganz Deutschland versammelt sich, um dem Monster-Image gerecht zu werden. Jüngst verfeinerte die Damen-Riege die Fähigkeiten im Uelzener Trainingslager, um sich auf die kommenden Events vorzubereiten.

Trainingslager in Uelzen

„Wir wollten erstmal wieder im Sand ankommen, uns aneinander gewöhnen und haben im Speziellen die technische Ausführung der besonderen Würfe trainiert“, skizziert Metzner die Inhalte der Übungseinheiten.

Im Zuge dessen wurde an etwaigen Spieltechniken justiert, die spielerischen Strategien im Sand erprobt und der Team-Geist gestärkt.

Positive Ansätze sind zu erkennen, die mit weiteren weitreichenden Personalien angereicht werden. „Wir werden Zuwachs aus der 1. und 2. Liga bekommen“, formuliert der Dirigent kryptisch.

Drei erfolgreiche Turniere vonnöten

Grund dafür sind die noch geltenden Verträge der potenziellen Neuzugänge.

Mit diesem Doppel-Motivationspush reist die Gruppe zunächst nach Travemünde zum dortigen Beachhandball-Cup. Eines von insgesamt vier Turnieren, um die DM-Quali unter Dach und Fach zu bringen.

Die von jeder Mannschaft drei sportlich-erfolgreichsten Turniere werden zurate gezogen, um daraus ein Teilnehmerfeld für die Deutschen Meisterschaften zu kreieren.

Ambitionen zur Deutschen Meisterschaft sind da

„Danach sind wir noch in Oberlübbe, Damp und Mitte Juli in Herrenhausen“, ehe die Riege Ende Juli dem ganz großem Cup beiwohnen will.

In diesem Zusammenhang will Trainer Metzner nicht die Euphoriebremse anziehen, aber die Erwartungshaltung runterfahren: „Wir sind eine Amateur-Mannschaft. Das Ziel Deutsche Meisterschaften zu formulieren, ist schwierig, aber die Ambitionen sind da.“

Auf Basis des letztjährig erreichten 12. Platzes (die Top-Ten reist zur DM nach Cuxhaven) gerechtfertigt.

Um die Tür aufzuschließen, ist der richtige Schlüssel notwendig – die Suche ist noch nicht beendet. „Wichtig ist, dass wir uns aneinander gewöhnen.

Dazu brauchen wir Glück und immer ad hoc eine Antwort auf die Mittel des Gegners. Dafür benötigt es Erfahrung“, blickt Metzner doch recht zuversichtlich nach vorne. „Ich bin optimistisch, aber will die Sache auch realistisch angehen.“