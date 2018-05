4:0! VfL Knesebeck II gibt Lebenszeichen von sich

ib/jk Landkreis. Big Points dank des Super-Jokers: Jan-Hendrik Schulze hat den SV Hagen-Mahnburg am Mittwochabend zum Auftakt des Nachholspieltags in der 2. Fußball-Kreisklasse 1 ein großes Stück näher an den Klassenerhalt geschossen und die Abstiegsnöte des TV Emmen noch verschärft.

Im Verfolgerduell am gestrigen Himmelfahrts-Donnerstag gab es keinen Sieger, denn der Hoitlinger SV und VfL Wahrenholz gingen mit einer Nullnummer auseinander.

TV Emmen – SV Hagen-Mahnb. 0:4 (0:0)

+ 70 Meter Sprint nach vorne! Selbst Keeper Philipp Schmidt (2. v. r.) wollte bei der großen Jubeltraube des SV Hagen-Mahnburg nicht fehlen. © Klimburg Auf diesen glasklaren Ausgang hätte wohl zur Pause niemand einen Pfifferling gesetzt... Nachdem die erste Halbzeit schlichtweg „Grotte“ und von beiden Seiten „total verkrampft“ (HaMa-Coach Torsten Haase) gewesen sei, hauchte er seinem Team mit einer Kabinenpredigt neues Leben ein. Ausgerechnet der eingewechselte Jan-Hendrik Schulze initiierte dann den ersten Sieg unter Haase. „Daran sieht man, was ein Erfolgserlebnis im Kopf freisetzen kann. Nach dem 2:0 haben wir Emmen klar beherrscht. Es ist schon ein Zeichen, wenn man in so einem Sechs-Punkte-Spiel die zweite Halbzeit 4:0 gewinnt“, frohlockte der Gäste-Trainer. Kurios: Schulze hätte fast noch seinen vierten Treffer erzielt, wurde aber vom Schiedsrichter beim Elfmeter in der Nachspielzeit zurückgepfiffen. „Weil sich ein Spieler von uns zu früh bewegt hat. Das habe ich in der 2. Kreisklasse auch noch nicht erlebt“, schmunzelte Haase, dessen Team den Vorsprung auf Emmen und damit auf den ersten Abstiegsplatz auf fünf Punkte ausbaute.

• Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Schulze (50., 63., 71.), 0:4 Weitemeier (83., FE).

VfL Knesebeck II – Germania Parsau II 4:0 (2:0)

Germania-Trainer Sven Gruszfeld hatte vor der Partie noch angekündigt, dass seine Mannschaft das Schlusslicht auf jeden Fall schlagen werde. Pustekuchen! Die Einhörner hatten die Gäste von Beginn an in Griff, gingen nach einem Kontertor von Aboubakar Diane in Front (14.). Weniger später erhöhte Niklas Peschka mit einem Distanzschuss auf 2:0 (21.).

Auch in Hälfte zwei war der VfL Knesebeck das dominantere Team, drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Omer Salhe (53.) und Christian Hübner (67.) sorgten frühzeitig für die Entscheidung. „Wir haben unser Spieler durchgezogen. Das gibt uns Kraft für die verbleibenden Begegnungen“, zeigte sich VfL-Trainer Bernd Boese stolz.

• Tore: 1:0 Diane (14.), 2:0 Peschka (21.), 3:0 Salhe (53.), 4:0 Hübner (67.).

SV Steinhorst – Groß Oesingen II 2:0 (1:0)

Gegen disziplinierte Steinhorster fand der SV Groß Oesingen II von Anfang an kein Mittel. Die Hausherren standen defensiv kompakt und setzten immer mal wieder Nadelstiche. Einer von diesen führte zum 1:0. Nach Flanke von Sören Pirch stand Rouven Erxleben goldrichtig und verwandelte aus kürzester Distanz (10.).

In Durchgang zwei das gleiche Bild: Der SVS ließ nur wenig zu und nutzten ihre wenigen Chancen. Dirk Pelzer bugsierte aus 25 Metern das Spielgerät über den Keeper hinweg in die Maschen zum 2:0-Endstand (78.). „Jetzt dürfen wir nicht nachlassen. Wir wollen den Anschluss unbedingt an die oberen Plätze halten“, so Carsten Pelzer, der für den verhinderten SVS-Trainer Frank Kalinowski die Geschicke leitete.

• Tore: 1:0 Erxleben (10.), 2:0 D. Pelzer (78.).

Wesendorfer SC II – SV Bokensdorf 2:4 (1:2)

Dafür dass der WSC einiges ändern musste in der Startelf, schlugen sich die Hausherren wacker. Itris Izer (14.) brachten den Gastgeber sogar in Front, doch Kevin Müller (26.) und Tim Strel (28.) drehten die Partie schnell. Nach dem Seitentausch übernahm Bokensdorf dann immer mehr das Kommando. Zwar glich Izer (65.) mit seinem zweiten Treffer aus, doch danach spielten nur noch die Gäste. Marcel Riethus (81.) und erneut Müller (85.) brachten den SVB wieder auf die Siegerstraße und somit zum 4:2-Erfolg.

• Tore: 1:0, 2:2 Izer (14., 65.), 1:1, 2:4 Müller (26., 84.), 1:2 Strel (28.), 2:3 Riethus (81.).

Hoitlinger SV – VfL Wahrenholz II 0:0

„Dafür dass wir arge Personalprobleme hatten, bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Aus dem Spiel heraus hat Wahrenholz nur wenig Chancen kreiert“, resümierte HSV-Coach Egidio Mileo. Dafür waren die Gäste das eine oder andere Mal bei Standardsituation gefährlich vor dem Hoitlinger Kasten.

Doch zum Tor reichte es auf beiden Seiten nicht. Auch weil bei den Hausherren deutlich die Kräfte schwanden. „Ich denke, wir können mit dem Punkt besser leben als Wahrenholz. Denn wir haben ja noch ein Spiel in der Hinterhand“, so der Übungsleiter.