250. Spiel für Wahrenholz’ Kronprinz Koch

Vielleicht sollten sie beim VfL Vorhop über ein Einreise-Verbot von Matthias Hopp nachdenken. Denn der Coach des Wesendorfer SC fühlt sich mit seinem Team dort nur allzu wohl. . . Derweil würdigte der VfL Wahrenholz Lars Koch für sein 250.

Spiel in der ersten Herren – dabei begann alles mit einem Missverständnis. Die IK-Nachspielzeit.

•

Die Laudatio vor dem Anpfiff hielt auch zwei Schmunzler bereit. Der VfL Wahrenholz ehrte am Sonntag am Rande des Heimspiels gegen den TSV Hehlingen (1:3) Urgestein Lars Koch für sein 250. Spiel in der ersten Herren. Nach Daniel Müller ist der Angreifer mit dem eingebauten Turbo aktuell der Kronprinz in puncto Einsätze beim Bezirksligisten. Dabei hatte er einst ein kurioses Debüt im Herrenbereich gefeiert: Frisch aus der A-Jugend gekommen, nahm der damalige Coach Goran Spiroski den Jungspund Koch als Versuchskaninchen und wechselte ihn spät für die Verteidigung ein. Das misslang gründlich, die Wahrenholzer verplemperten ab der 85. Minute noch eine 2:0-Führung... „Seitdem darf er bei uns nicht mehr verteidigen“, schmunzelt Spartenleiter Stefan Frommelt. In der Offensive ist Koch ohnehin besser aufgehoben mit seiner Geschwindigkeit. Das stellte sich in den vielen Jahren danach heraus. In den Spielzeiten 2006/07 (Kreisliga) und 2009/10 (Bezirksliga) feierte er mit dem Taterbusch-Team zwei Aufstiege und kehrte nach einem einjährigen Intermezzo beim SSV Kästorf wieder zu seinem Stammverein zurück. Seitdem hätte er fünf Trainer (Spiroski, Volker Streilein, Ralf Ende, Torben Gryglewski und jetzt Thorsten Thielemann) überlebt, lachte Frommelt. „Das schafft auch nicht jeder...“ Als Dank für sein Jubiläumsspiel gab es eine Urkunde und die urtypische Wahrenholzer Spezialität, eine Flasche Bachmann.

•

Felix: Aus dem Lateinischen übersetzt heißt das soviel wie der Glückliche. In dem Fall hatte der VfL Knesebeck großes Glück, dass Felix Alexander Garms – Rückkehrer vom SV Hagen-Mahnburg – am Wochenende erstmals wieder grünes Licht für einen Einsatz gab und als Plan C zwischen den Pfosten zum Einsatz kam gegen den TSV Hillerse II. Stammkeeper Lukas Peschka ist ja bekanntlich schon lange außer Gefecht, und nun erkrankte auch noch Ersatzmann Maik Szillat. Garms hätte schon früher bei der Reserve ab und an im Tor ausgeholfen, meinte Knesebecks Co-Trainer Sebastian Sommer. „Er war schon die letzten zwei Wochen wieder im Training dabei und wird langsam wieder fit, von daher hat es ganz gut gepasst.“ Wäre Garms auch nicht einsatzbereit gewesen, wäre Sven Marquardt der nächste Notnagel in der Reihe gewesen. Er war mit Sicherheit froh, dass dieser Kelch an ihm vorüberging.

•

Tränen strömten am Sonntag, anders als der Regen, nicht in Rühen. Dabei hatte der SV Blau-Weiß gerade erstmals in der Kreisliga ein Spiel und die Tabellenführung verloren. „Ach Quatsch“, winkte Kapitän Fynn Jennerich nach dem 1:2 im Topspiel gegen die SV Leiferde ab. Die Niederlage sei „kein Beinbruch“ gewesen. „Für uns war die Tabellenführung eine schöne Momentaufnahme, aber wir sind immer noch Aufsteiger. Für uns zählt erst einmal der Klassenerhalt.“ Dennoch überkam die Rühener ein komisches Gefühl. „Die letzte Niederlage ist ja schon ziemlich lange her“, betonte Jennerich. Am 10. Mai hatte sich Blau-Weiß im Derby gegen den FC Parsau ein 1:3 eingebrockt. Es war überhaupt die einzige Pleite im kompletten Aufstiegsjahr gewesen.

•

Ob die Fußballer des Wesendorfer SC nach ihrem ersten Saisonsieg abends noch versackt sind, ist nicht überliefert... Während des Kreisliga-Kellerduells beim VfL Vorhop jedenfalls taten sie es trotz äußerst widriger Bedingungen nicht. WSC-Coach Matthias Hopp meinte mit Blick auf das vom Regen getränkte Grün: „Das waren in einer Hälfte eher so moorige Verhältnisse, als das man es als Rasenplatz hätte bezeichnen können...“ Doch ob schwammig oder nicht, er wahrte seine persönlich gute Bilanz im gallischen Dorf durch das 1:0. Hopp: „Ich bin der Meinung, dass ich in Vorhop noch gar nicht verloren habe. Und ich habe dort auch zu meiner aktiven Zeit in meinem letzten Punktspiel ein Tor geschossen. Ich fahre also immer gerne dorthin.“

•

Die USA gelten als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Passend dazu schien auch der Torhunger des SV Groß Oesingen beim 9:0-Kantersieg gegen den MTV Gifhorn II keine Grenzen zu kennen. Auch am Tag nach dem Triumph hatte Sören Goltermann, aktuell als Vertreter beim Kreisligisten an der Seitenlinie aktiv, noch keinen Kontakt zum verreisten Chefcoach Torben König aufgenommen. „Er soll mal schön seinen Urlaub in Amerika genießen...“ König wird aber vielleicht ins Internet gelugt haben – was den Erholungsfaktor nicht gemindert haben dürfte. Er weiß sein Team in guten Händen. Einen Matchplan hatte er Reserve-Coach Goltermann daher nicht mit auf den Weg gegeben. „Ich leite häufiger für ihn das Training, er lässt mir da schon freie Hand.“

•

Wie gewonnen, so zerronnen. Kaum glaubte der SV Hagen-Mahnburg die Baustelle im Tor mit dem Blitz-Neuzugang Detlef Brasch (das IK berichtete) geschlossen zu haben, musste direkt wieder geflickt werden. Denn Brasch hatte sich bei seinem gelungenen Debüt gegen Brechtorf II verletzt (Mittelfußprellung). So musste sich HaMa-Coach Torsten Haase direkt wieder umschauen und reaktivierte Hendrik Bludau für das Heimspiel gegen den SV Langwedel. Dabei hatte dieser drei Jahre lang kein Spiel mehr für die Grün-Weißen absolviert. Mittlerweile bereits der vierte Keeper in der noch jungen Saison, den HaMa eingesetzt hat. Bludau hätte sich sein Comeback sicherlich auch schöner vorgestellt: Nicht nur, dass er neunmal hinter sich greifen musste, beim 0:4 rutschte er bei einem Klärungsversuch auch noch am Leder vorbei. Eine kalte Dusche für die arg personalgebeutelten HaMa-Kicker.

•

Plötzlich sei es „ein bisschen über ihn gekommen“, grinste Dennis Dornuf. Gemeint war sein Trainer-Kollege Jan Henneicke. Dieser hat seine Fußballer-Karriere verletzungsbedingt eigentlich an den Nagel gehängt und dirigiert nur noch von der Seitenlinie. Doch am Sonntag beim Auswärtsspiel in Jembke hielt es ihn nicht auf der Auswechselbank. „Wir waren dünn besetzt, ich bin krankheitsbedingt auch noch ausgefallen“, erläuterte Dornuf. Im Angesicht des 0:1-Rückstandes schien es sein Kompagnon nicht mehr auszuhalten und wechselte sich gut zehn Minuten vor Schluss selbst ein. „Im Training ist Jan gelegentlich noch dabei, die Leidenschaft ist noch da“, lachte Dornuf. Mit Henneicke auf dem Feld kam Schönewörde dann tatsächlich noch zum Ausgleich. Weil mit Daniel Racareanu ein zweiter Einwechselspieler traf.

•

Die Spieler des Wesendorfer SC II schüttelten nach dem Schlusspfiff nur ungläubig mit dem Kopf. Einerseits, weil sie dem bis dato punktlosen Schlusslicht FC Parsau II den ersten Dreier (2:0) ermöglicht hatten. Vor allem aber staunten sie Bauklötze ob der Monster-Leistung von Luca-Joel Jander. Der Schlussmann fischte etwa einen Freistoß noch aus dem Winkel und parierte auch sonst alles, was auf seinen Kasten kam. FC-Coach Marcel Krause sagte: „Die Wesendorfer meinten noch zu uns: Was habt ihr denn da für einen im Tor!? Einige Bälle hätte nicht einmal ein Bundesliga-Keeper rausgekratzt.“ Das konnte Krause nur bestätigen: „Ohne ihn hätten wir das Spiel nicht gewonnen, er hat einen Sahnetag erwischt.“

•

Nach dem Krimi ist vor dem Krimi!? In der Vorwoche wahrten die Altsenioren des FC Brome durch einen nervenaufreibenden 5:4-Erfolg beim FC Schwülper – Stefan Traue und Matthias Lausch wendeten in den letzten fünf Minuten noch die Partie und damit die erste Saisonniederlage ab – die Tabellenführung in der Kreisliga, nun wartet am morgigen Mittwoch (19 Uhr) das Gastspiel in der dritten und damit letzten Quali-Runde für die Ü40-Niedersachsenmeisterschaft beim TV Mascherode. Mit einem Sieg würde der FCB die Endrunde am 11. Mai 2019 lösen.

Von Ingo Barrenscheen und Jannis Klimburg