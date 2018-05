0:6! Wahrenholz verteilt zu viele Geschenke

jk Wahrenholz. Der STV Holzland wird nicht mehr der neue Lieblingsgegner vom VfL Wahrenholz. In der Hinrunde erst 1:5 verloren, mussten sich die Frauen diesmal in der Fußball-Landesliga mit 0:6 (0:3) geschlagen geben.

Im Hinspiel das 0:1 schon in der vierten Minute kassiert, zappelte das runde Leder gestern noch früher im Netz. Tisa Linke eröffnete nach nur drei Minuten den Torreigen. Damit war der gesamte Plan von Trainer Stefan Theuerkauf über den Haufen geworfen. Und die nächste Hiobsbotschaft folgte: Nach einer Viertelstunde musste die angeschlagene Julia Schillberg ausgewechselt werden. Für sie kam Kerstin Sylvana Schmolke in die Begegnung. Der frische Wind beflügelte die Gastgeberinnen. Bis zum letzten Drittel kombinierten sich die Schwarz-Gelben sicher durch, doch der letzte Pass fand dann in der Spitze meistens keinen Abnehmer. Besser machten es die Gäste, die vor dem Pausenpfiff durch Nina Jaworowski (32.) und Torjägerin Martina Müller (45.) erhöhten.

Weitere Geschenke sollten in Halbzeit zwei dann noch folgen. Die Wahrenholzerinnen leisteten sich auch nach dem Seitenwechsel zu viele Abspielfehler, die der STV Holzland sofort in Treffer ummünzte. Anna-Lena Wagenknecht (55.), Tina Kroh (63.) sowie erneut Müller (65.) schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. „Wir haben uns 90 Minuten lang gewehrt und nicht abschlachten lassen. Deswegen bin ich sehr stolz auf die Mädels“, hob Theuerkauf den Daumen.

• VfL Wahrenholz: Kraasz – T. Schulze, Scheffler, Nikolai, Beinhorn – Alms (59. Pieper), Kornblum, Schillberg (15. Schmolke), Stechert – R. Schulze (59. Wilkens), Claus.

• Tore: 0:1 Linke (3.), 0:2 Jaworowski (32.), 0:3, 0:6 Müller (45., 65.), 0:4 Wagenknecht (55.), 0:5 Kroh (63.).