0:4! Plagge-Plage für den VfL

Calberlah. Eigentlich wollte der VfL Wahrenholz beim Favoriten SV GW Calberlah seine Ausgangsposition verbessern und den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Daraus wurde aber nichts. Im Gegenteil: Die brenzlige Lage hat sich noch weiter verschlimmert.

Denn das Team von Interimstrainer Jens Sölter zog mit 0:4 (0:2) nicht nur den Kürzeren, sondern verlor auch drei wichtige Spieler für den Abstiegskracher am Sonntag gegen den SV Barnstorf.

Der Übungsleiter hatte für das Spiel beim Tabellenvierten etwas umgestellt. Hinten agierte der VfL mit einer Dreierkette und zwei hochgezogenen Außenverteidigern. Diese Maßnahme schien in den Anfangsminuten auch zu fruchten. Denn die ersten Chancen der Partie kreierten die Gäste. Jedoch war die Chancenverwertung einmal mehr nicht zufriedenstellend. Lars Koch hatte gleich zweimal die Führung auf dem Fuß, auch der Schuss von Patrick Schön fand nicht den Weg ins Netz.

Besser machten es dagegen die Hausherren, die gleich mit der ersten Möglichkeit ins Schwarze trafen. Gian-Luca von Spiczak bediente Marc Plagge, der keine Probleme hatte, einzuschieben (13.). Sein Verwandter Julian erhöhte 29 Minuten später per Distanzschuss zum 2:0 (33.). Und es kam noch dicker für das Team vom Taterbusch. Jan Reitmeier holte sich wegen Meckerns Gelb-Rot ab und durfte direkt nach dem zweiten Gegentreffer frühzeitig duschen gehen.

Auch in Unterzahl kämpften die Wahrenholzer aufopferungsvoll gegen die zwölfte Saisonniederlage, doch der Gastgeber zeigte sich weiterhin eiskalt. Justus Linke tankte sich auf der rechten Seite durch und seine Hereingabe verwertete erneut Marc Plagge – 3:0, 68. Minute. Nun ließen die Kräfte bei den Schwarz-Gelben, die sich erneut selbst schwächten, nach. Niklas Germer wurde mit Rot des Feldes verwiesen – wieder wegen Meckerns (77.). Mit zwei Mann in Überzahl offenbarten sich den Grün-Weißen in der Schlussphase einige Räume, die Julian Plagge schließlich zum 4:0-Endstand ausnutzte (89.).

„Das ist natürlich total ärgerlich, wenn du dich selbst so schwächst. Vor dem ersten Platzverweis haben wir gut mitgehalten, waren auf Augenhöhe. In den letzten Spielen haben wir uns eine Moral aufgebaut, und jetzt so ein Dämpfer...“, seufzte Sölter. Der Dämpfer sollte noch größer werden. Denn durch den Sieg des TSV Vordorf (2:1 gegen Holzland), steht der VfL nun auf dem Abstiegsplatz.

Von Jannis Klimburg