SC Magdeburg im Champions-League-Finale – alle Infos zur Live-Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Der SC Magdeburg nimmt am Final Four der Champions League teil. © Ronny Hartmann/dpa

Am Sonntag findet in Köln das Finale der Handball-Champions-League statt. Lesen Sie hier, wie Sie SC Magdeburg gegen Kielce live verfolgen können:

Nach dem furiosen Halbfinal-Sieg gegen den FC Barcelona will sich der SC Magdeburg am Sonntag (18. Juni) den Titel in der Handball-Champions-League sichern. Der Bundesligist trifft im Endspiel auf den polnischen Klub Kielce, der sich am Samstag gegen Paris durchsetzte.

SC Magdeburg gegen Kielce – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das Handball-Champions-League-Finale live verfolgen können.

Anwurf in der Lanxess Arena ist am Sonntag um 18 Uhr. Das Spiel um Platz 3 steigt bereits um 15:15 Uhr. (nwo)