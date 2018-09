Sieben Monate nach Tod seiner Frau: Trauer um Handball-Trainer Peter Kretzschmar

Nur knapp sieben Monate nach dem Tod der Ehefrau stirbt auch Handball-Trainer Peter Kretzschmar. Der Vater von Handball-Talent Stefan Kretzschmar führte mehrfach das DDR-Frauen-Team zum WM-Titel.

Berlin - Handball-Deutschland trauert um Peter Kretzschmar. Der frühere Weltmeister-Trainer der DDR-Frauen starb am Sonntagabend im Alter von 85 Jahren in Berlin. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mit. „Peter Kretzschmar war einer der ganz Großen des Handballsports - sowohl als Aktiver als auch als Trainer. Er hat den Frauenhandball der siebziger und achtziger Jahre geprägt und zahlreiche Spielerinnen in die Weltklasse geführt. Unser Mitgefühl gilt der Familie“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann.

Der frühere Weltklasse-Handballer, als Spieler und Trainer Weltmeister, starb nach langer Krankheit am Sonntagabend, eine Woche vor seinem 86. Geburtstag, in der Immanuel-Klinik in Rüdersdorf. Der Vater von Stefan Kretzschmar lebte zuletzt in Schöneiche bei Berlin.

Sohn Stefan Kretzschmar trat in Fußstapfen von Vater Peter Kretzschmar

Der Name Kretzschmar steht für eine Handball-Dynastie in Deutschland. Sohn Stefan Kretzschmar gewann mit der deutschen Nationalmannschaft 2004 Olympia-Silber und holte sich mit dem SC Magdeburg die Trophäe in der Champions League. Peter Kretzschmars Ehefrau Waltraut war am Gewinn von drei WM-Titeln der DDR-Nationalmannschaft beteiligt. Sie war am 7. Februar diese Jahres im Alter von 70 Jahren gestorben.

Stefan Kretzschmar reagierte am Montag in den sozialen Netzwerken auf den Tod seines Vaters. Der langjährige Weltklasse-Linksaußen postete ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit seinem Vater zeigt. "Grüß Mama", heißt es in dem Beitrag, der zudem ein rotes Herz und gefaltete Hände beinhaltet.

In Kretzschmars Erfolgsliste als Spieler, der in seiner Geburtsstadt für den SC Lok Leipzig aktiv war, steht auch der Gewinn des WM-Titels im Feldhandball. Im Finale 1963 besiegte die DDR das BRD-Team. Bei der Hallen-WM 1958 stand Kretzschmar in der gesamtdeutschen Mannschaft, die Dritte wurde. Als Trainer führte er das Frauen-Team des SC Leipzig zu zehn DDR-Meistertiteln. Mit der Auswahl gewann er zwei WM-Titel (1975, 1978) und zwei Olympia-Medaillen: Silber 1976 in Montreal und Bronze 1980 in Moskau.

dpa/SID