Handball-EM 2020: Kroatien gegen Deutschland live im Free-TV und im Live-Stream

In der Hauptrunde der Handball-EM 2020 trifft Deutschland auf Kroatien. So sehen Sie das Spiel live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream.

Die Handball-EM 2020 findet in Schweden, Norwegen und Österreich statt. Gespielt wird vom 9. Januar bis zum 26. Januar 2020.

Wien - Der Traum vom Halbfinale bei der Handball-EM 2020 lebt weiter. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich zum Auftakt der EM-Hauptrunde eindrucksvoll mit einem 31:23-Sieg gegen Weißrussland* zurückgemeldet. Dabei wirkte das DHB-Team nach der schwachen Gruppenphase mit der herben Schlappe gegen Spanien phasenweise wie entfesselt.

Doch Achtung! Nun wartet der schwerste Gegner. Im zweiten Spiel der Hauptrunde trifft das Team von Bundestrainer Christian Prokop auf Kroatien. Am 18. Januar um 20.30 Uhr sind die DHB-Männer gegen den zweifachen Olympiasieger und Weltmeister von 2003 gefordert. Dabei gilt das Credo: Verlieren verboten!

Handball-EM 2020: Deutschland gegen Kroatien zum Siegen verdammt - sonst droht das Aus

Denn: Mit aktuell zwei Zählern liegt die deutsche Handball-Nationalmannschaft hinter Spanien und Kroatien (jeweils vier). Um ins Halbfinale vorzustoßen, müssen Prokops Mannen eigentlich jedes Spiel in der Hauptrunde gewinnen. Österreich und Tschechien heißen die restlichen Gegner. Und Spanien? Gegen die Iberer hatten die Deutschen bereits in der Vorrunde gespielt - und krachend verloren.

Da bei der Handball-EM 2020 der direkte Vergleich zählt, würde eine Niederlage gegen die Kroaten nahezu das vorzeitige Aus bedeuten. Doch soweit ist es noch lange nicht. DHB-Torwart Andreas Wolff gab sich nach dem Sieg gegen Weißrussland* selbstbewusst: „Das Halbfinale bleibt unser Ziel. Gegen Kroatien wird eine fantastische Stimmung herrschen.“

Auch Kroatien weiß um die Stärke des kommenden Gegners, auch wenn die bisherige EM der deutschen Handball-Nationalmannschaft eher mittelmäßig verlief. „Es kann alles passieren“, kündigte etwa Kroaten-Superstar Domagoj Duvnjak an. Bleibt nur abzuwarten, ob DHB-Vizepräsident Bob Hanning erneut für Lacher sorgt*.

Handball-EM 2020: Deutschland mit lustiger Panne - Kroatien in Hochform

Bekanntlich findet die Handball-EM 2020 in Schweden, Norwegen und Österreich* statt. In der Vorrunde hatte das DHB-Team seine Spiele noch im norwegischen Trondheim absolviert, in der Hauptrunde spielt Deutschland nun in Wien. Interessant wird sein, ob etwa Keeper Wolff seine starke Leistung aus dem Weißrussland-Spiel mit ins Duell mit den Kroaten nehmen kann. Gegen die mit Weltklasse nur so gespickte Offensive Kroatiens wäre dies enorm wichtig. Was auch wichtig ist: Julius Kühn sollte nicht wieder in der Kabine in der Halbzeit vergessen werden*. Gegen Weißrussland war er eingeschlossen worden, konnte sich aber schnell befreien.

Kroatien hat bisher jedes seiner Spiele gewonnen. In der Vorrunde hießen die Gegner Montenegro (27:21), Weißrussland (31:23) und Serbien (24:21). Das erste Spiel in der Hauptrunde gewannen die Kroaten gegen Österreich mit 27:23. Damit kommt das Team von Trainer Lino Cervar mit breiter Brust nach Wien. Wie Sie die Partie am Samstag sehen können, erfahren Sie bei uns.

Handball-EM 2020: Kroatien gegen Deutschland live im Free-TV

Für alle deutschen Handball-Fans gibt es gute Nachrichten. Alle Spiele des DHB-Teams bei der Handball-EM 2020 werden live im Free-TV übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sicherten sich die Rechte dafür, ARD und ZDF zeigen die Spiele der Handballer.

Doch nicht nur das, beide Sender sind auch noch mit einem Experten-Team ausgestattet und können so die Berichterstattung bereichern. Auch die Partie Kroatien gegen Deutschland läuft wieder im Free-TV. Den kompletten Sendeplan finden Sie hier*.

Handball-EM 2020: Kroatien gegen Deutschland - die Partie im Live-TV

Die Partie der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Kroatien überträgt in diesem Fall das ZDF.

Reporter Christoph Hamm und Markus Baur sind vor Ort, Yorck Polus wird die Moderation übernehmen. Als Experte fungiert Sören Christophersen.

Handball-EM 2020: Kroatien gegen Deutschland im kostenlosen Live-Stream

Wie gewohnt stellt das ZDF auch einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung. Dort wird die Partie Kroatien gegen Deutschland ebenfalls zu sehen sein.

Der Live-Stream kann neben dem Browser am PC auch über die App auf dem Tablet , dem Smartphone , dem Amazon-Fire-TV-Stick und anderen Endgeräten genutzt werden.

Handball-EM 2020: Weißrussland gegen Deutschland im kostenpflichtigen Live-Stream

Alle Partien der Handball-EM 2020 sehen Sie auch auf sportdeutschland.tv .

Handball-EM 2020: Kroatien gegen Deutschland - das sind die weiteren Partien in der Hauptrunde

Am 20. Januar treffen die Deutschen um 20.30 Uhr auf Österreich.

Handball-EM 2020: So lief die Vorrunde der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Platz Team Punkte 1. Spanien 6 2. Deutschland 4 3. Niederlande 2 4. Lettland 0

Handball-EM 2020: So endeten die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Begegnung Ergebnis Deutschland - Niederlande 34:23* Spanien - Deutschland 33:26* Deutschland - Lettland 28:27* Weißrussland - Deutschland 23:31*

Handball-EM 2020: So endeten die Spiele von Kroatien

Begegnung Ergebnis Kroatien - Montenegro 27:21 Kroatien - Weißrussland 31:23 Serbien - Kroatien 21:24 Kroatien - Österreich 27:23

