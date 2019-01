Spielplan der Handball-WM 2019: Alle Termine, Gruppen und Anwurfzeiten

Begegnungen (Wenn Dänemark 3. in Gruppe A wird)

Begegnung (Wenn Dänemark 2. in Gruppe A wird)

Begegnungen (Wenn Dänemark 1. in Gruppe A wird oder im Presidents Cup ist)

2. Gruppe C - 3. Gruppe D (18.00 Uhr) / 3. Gruppe C - 1 Gruppe D (20.30 Uhr)

1. Gruppe C - 2. Gruppe D (18.00 Uhr) / 2. Gruppe C - 3. Gruppe D (20.30 Uhr)

3. Gruppe C - 1. Gruppe D (18.00 Uhr) / 1. Gruppe C - 2. Gruppe D (20.30 Uhr)

1. Gruppe C - 2. Gruppe D (18.00 Uhr) / 1. Gruppe D - 2. Gruppe C (20.30 Uhr)

3. Gruppe C - 1. Gruppe D (18.00 Uhr) / 3. Gruppe D - 1. Gruppe C (20.30 Uhr)

2. Gruppe C - 3. Gruppe D (18.00 Uhr) / 2. Gruppe D - 3. Gruppe C (20.30 Uhr)

3. Gruppe D - 1. Gruppe C (18.00 Uhr) / 2. Gruppe D - 3. Gruppe C (20.30 Uhr)

2. Gruppe D - 3. Gruppe C (18.00 Uhr) / 1. Gruppe D - 2. Gruppe C (20.30 Uhr)

1. Gruppe D - 2. Gruppe C 818.00 Uhr) / 3. Gruppe D - 1. Gruppe C (20.30 Uhr)

23. Januar 2019

3. Gruppe C - 3 Gruppe D (15.30 Uhr) / 2. Gruppe C - 2. Gruppe D (18.00 Uhr) / 1. Gruppe C - 1 Gruppe D (20.30 Uhr)

3. Gruppe C - 3. Gruppe D (15.30 Uhr) / 1. Gruppe C - 1 Gruppe D (18.00 Uhr) / 2. Gruppe C - 2 Gruppe D (20.30 Uhr)