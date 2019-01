Handball-WM 2019: Spielplan mit Terminen, Ergebnissen und Tabellen

Hier finden Sie den Spielplan der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark. Alle Termine im Überblick - alle Ergebnisse und Tabellen.

Berlin - Erstmals in der Geschichte wird die Handball-Weltmeisterschaft von zwei Ländern ausgerichtet. Gastgeber der 26. Handball-WM sind Deutschland und Dänemark. 24 Nationen von vier Kontinenten kämpfen um den Titel.

Spielplan der Handball-WM 2019: Termine in Deutschland und Dänemark

Die Handball-WM 2019 wird an sechs Standorten ausgetragen. Vier in Deutschland (Berlin, München, Köln und Hamburg) und zwei in Dänemark (Kopenhagen und Herning). Das Eröffnungsspiel, zwischen Deutschland und Korea, findet in Berlin statt, das Finale wird in Herning gespielt. Kurz vor Turnierbeginn war schon ein Großteil der Tickets für die Spielstätten in Deutschland verkauft.

Spielstätte Land Stadt Kapazität Mercedes-Benz Arena Deutschland Berlin 13.000 Barclaycard Arena Deutschland Hamburg 13.000 Lanxess Arena Deutschland Köln 19.500 Olympiahalle München Deutschland München 12.463 Jyske Bank Boxen Dänemark Herning 15.000 Royal Arena Dänemark Kopenhagen 14.500

Handball-WM 2019: Termine und Spielplan für die Gruppenphase

Die Vorrundenspielen sind Punktspiele. Die Mannschaften bekommen pro Sieg zwei Punkte und bei einem Unentschieden einen Punkt. Keine Punkte gibt es bei einer Niederlage. Die besten drei Teams einer Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Die Mannschaften, die die Hauptrunde nicht erreicht haben, spielen am 19. und 20. Januar in Köln und Kopenhagen im President's Cup um die hinteren Platzierungen.

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe A:

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht bei der Handball-WM 2019 in der Gruppe A. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop, der sich auf eine Nummer eins im Tor festgelegt hat, misst sich mit Frankreich, Russland, Serbien, Brasilien und Korea.

Platz Land Spiele S. U. N. Punkte 1. Frankreich 5 4 10 0 9 2. Deutschland 5 3 2 0 8 3. Brasilien 5 3 0 2 6 4. Russland 5 1 2 2 4 5. Serbien 5 1 1 3 3 6. Korea 5 0 0 5 0

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe A, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Begegnung Ergebnis Halle Uhrzeit 10. Januar 2019 Korea - Deutschland 19:30 (10:17) Mercedes-Benz Arena, Berlin 18.15 Uhr 11. Januar 2019 Serbien - Russland 30:30 (16:16) Mercedes-Benz Arena, Berlin 18.00 Uhr 11. Januar 2019 Brasilien - Frankreich 22:24 (13:16) Mercedes-Benz Arena, Berlin 20.30 Uhr 12. Januar 2019 Russland - Korea 34:27 (20:13) Mercedes-Benz Arena, Berlin 15.30 Uhr 12. Januar 2019 Deutschland - Brasilien 34:21 (15:8) Mercedes-Benz Arena, Berlin 18.15 Uhr 12. Januar 2019 Frankreich - Serbien 32:21 (15:19) Mercedes-Benz Arena, Berlin 20.30 Uhr 14. Januar 2019 Serbien - Brasilien 22:24 (11:14) Mercedes-Benz Arena, Berlin 15.30 Uhr 14. Januar 2019 Russland - Deutschland 22:22 (10:12) Mercedes-Benz Arena, Berlin 18.00 Uhr 14. Januar 2019 Frankreich - Korea 34:23 (17:16) Mercedes-Benz Arena, Berlin 20.30 Uhr 15. Januar 2019 Russland - Brasilien 23:25 (10:15) Mercedes-Benz Arena, Berlin 15.30 Uhr 15. Januar 2019 Korea - Serbien 29:31 (16:14) Mercedes-Benz Arena, Berlin 18.00 Uhr 15. Januar 2019 Deutschland - Frankreich 25:25 (12:10) Mercedes-Benz Arena, Berlin 20.30 Uhr 17. Januar 2019 Brasilien - Korea 35:26 (18:10) Mercedes-Benz Arena, Berlin 15.30 Uhr 17. Januar 2019 Deutschland - Serbien 31:23 (16:12) Mercedes-Benz Arena, Berlin 18.00 Uhr 17. Januar 2019 Frankreich - Russland 23:22 (12:12) Mercedes-Benz Arena, Berlin 20.30 Uhr

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe B:

Platz Land Spiele S. U. N. Punkte 1. Kroatien 5 5 0 0 10 2. Spanien 5 4 0 1 8 3. Island 5 3 0 2 6 4. Mazedonien 5 2 0 3 4 5. Bahrain 5 1 0 4 2 6. Japan 5 0 0 5 0

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe B, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Begegnung Ergebnis Halle Uhrzeit 11. Januar 2019 Japan - Mazedonien 29:38 (13:18) Olympiahalle, München 15.30 Uhr 11. Januar 2019 Island - Kroatien 27:31 (14:16) Olympiahalle, München 18.00 Uhr 11. Januar 2019 Bahrain - Spanien 23:33 (11:16) Olympiahalle, München 20.30 Uhr 13. Januar 2019 Mazedonien - Bahrain 28:23 (12:8) Olympiahalle, München 14.00 Uhr 13. Januar 2019 Kroatien - Japan 35:27 (18:13) Olympiahalle, München 16.30 Uhr 13. Januar 2019 Spanien - Island 32:25 (19:14) Olympiahalle, München 19.00 Uhr 14. Januar 2019 Island - Bahrain 36:18 (16:10) Olympiahalle, München 15.30 Uhr 14. Januar 2019 Kroatien - Mazedonien 31:22 (16:11) Olympiahalle, München 18.00 Uhr 14. Januar 2019 Spanien - Japan 26:22 (10:11) Olympiahalle, München 20.30 Uhr 16. Januar 2019 Japan - Island 21:25 (12:13) Olympiahalle, München 15.30 Uhr 16. Januar 2019 Kroatien - Bahrain 32:20 (19:9) Olympiahalle, München 18.00 Uhr 16. Januar 2019 Mazedonien - Spanien 21:32 (12:13) Olympiahalle, München 20.30 Uhr 17. Januar 2019 Bahrain - Japan 23:22 (10:9) Olympiahalle, München 15.30 Uhr 17. Januar 2019 Mazedonien - Island 22:24 (13:11) Olympiahalle, München 18.00 Uhr 17. Januar 2019 Spanien - Kroatien 19:23 (10:13) Olympiahalle, München 20.30 Uhr

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe C:

Platz Land Spiele S. U. N. Punkte 1. Dänemark 5 5 0 0 10 2. Norwegen 5 4 0 1 8 3. Tunesien 5 3 0 2 6 4. Chile 5 2 0 3 4 5. Österreich 5 1 0 4 2 6. Saudi-Arabien 5 0 0 5 0

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe C, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Begegnung Ergebnis Halle Uhrzeit 10. Januar 2019 Chile - Dänemark 16:39 (7:22) Royal Arena, Kopenhagen 20.15 Uhr 11. Januar 2019 Saudi-Arabien - Österreich 22:29 (9:15) Jyske Bank Boxen, Herning 18.00 Uhr 11. Januar 2019 Tunesien - Norwegen 24:34 (13:18) Jyske Bank Boxen, Herning 20.30 Uhr 12. Januar 2019 Österreich - Chile 24:32 (15:14) Jyske Bank Boxen, Herning 15.00 Uhr 12. Januar 2019 Norwegen - Saudi-Arabien 40:21 (20:10) Jyske Bank Boxen, Herning 17.30 Uhr 12. Januar 2019 Dänemark - Tunesien 36:22 (19:10) Jyske Bank Boxen, Herning 20.15 Uhr 14. Januar 2019 Tunesien - Chile 36:30 (18:15) Jyske Bank Boxen, Herning 15.00 Uhr 14. Januar 2019 Norwegen - Österreich 34:24 (16:13) Jyske Bank Boxen, Herning 17.30 Uhr 14. Januar 2019 Dänemark - Saudi-Arabien 34:22 (17:11) Jyske Bank Boxen, Herning 20.15 Uhr 15. Januar 2019 Saudi-Arabien - Tunesien 20:24 (8:12) Jyske Bank Boxen, Herning 16.15 Uhr 15. Januar 2019 Norwegen - Chile 41:20 (21:12) Jyske Bank Boxen, Herning 18.30 Uhr 15. Januar 2019 Österreich - Dänemark 17:28 (8:11) Jyske Bank Boxen, Herning 20.45 Uhr 17. Januar 2019 Chile - Saudi-Arabien 32:27 (21:13) Jyske Bank Boxen, Herning 15.00 Uhr 17. Januar 2019 Österreich - Tunesien 27:32 (14:18) Jyske Bank Boxen, Herning 17.30 Uhr 17. Januar 2019 Dänemark - Norwegen 30:26 (17:14) Jyske Bank Boxen, Herning 20.15 Uhr

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe D:

Platz Land Spiele S. U. N. Punkte 1. Schweden 5 5 0 0 10 2. Ungarn 5 2 2 1 6 3. Ägypten 5 2 1 2 5 4. Katar 5 2 0 3 4 5. Argentinien 5 1 1 3 3 6. Angola 5 1 0 4 2

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe D, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Begegnung Ergebnis Halle Uhrzeit 11. Januar 2019 Angola - Katar 24:23 (12:8) Royal Arena, Kopenhagen 18.15 Uhr 11. Januar 2019 Argentinien - Ungarn 25:25 (10:13) Royal Arena, Kopenhagen 18.00 Uhr 11. Januar 2019 Ägypten - Schweden 24:27 (11:13) Royal Arena, Kopenhagen 20.30 Uhr 13. Januar 2019 Katar - Ägypten 28:23 (15:12) Royal Arena, Kopenhagen 15.30 Uhr 13. Januar 2019 Ungarn - Angola 34:24 (18:8) Royal Arena, Kopenhagen 18.15 Uhr 13. Januar 2019 Schweden - Argentinien 31:16 (15:10) Royal Arena, Kopenhagen 20.30 Uhr 14. Januar 2019 Ungarn - Katar 32:26 (16:11) Royal Arena, Kopenhagen 15.30 Uhr 14. Januar 2019 Argentinien - Ägypten 20:22 (9:8) Royal Arena, Kopenhagen 18.00 Uhr 14. Januar 2019 Schweden - Angola 37:19 (19:14) Royal Arena, Kopenhagen 20.30 Uhr 16. Januar 2019 Angola - Argentinien 26:33 (12:17) Royal Arena, Kopenhagen 15.30 Uhr 16. Januar 2019 Ungarn - Ägypten 30:30 (14:14) Royal Arena, Kopenhagen 18.00 Uhr 16. Januar 2019 Katar - Schweden 22:23 (11:10) Royal Arena, Kopenhagen 20.30 Uhr 17. Januar 2019 Ägypten - Angola 33:28 (19:12) Royal Arena, Kopenhagen 15.30 Uhr 17. Januar 2019 Katar - Argentinien 26:25 (16:13) Royal Arena, Kopenhagen 18.00 Uhr 17. Januar 2019 Schweden - Ungarn 33:30 (16:15) Royal Arena, Kopenhagen 20.30 Uhr

Handball-WM 2019: Termine und Spielplan für die Hauptrunde

Bei den letzten Turnieren gab es noch ein Achtel- und Viertelfinale. Diese werden nun durch die Hauptrunde ersetzt. Es gibt zwei Gruppen mit je sechs Teams. Die Spiele in Gruppe I finden in der Lanxess Arena in Köln statt, die Spiele der Gruppe II in der Jyske Bank Boxen in Herning.

Die ersten beiden der Gruppen qualifizieren sich fürs Halbfinale. Die Gruppendritten spielen um Platz fünf. Die Platzierungen von Deutschland und Dänemark haben eine große Bedeutung für die Ansetzung der Spiele. Je nachdem welchen Platz sie erreichen, werden die Spiele unterschiedlich angesetzt.

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe I:

Platz Land Spiele S. U. N. Punkte 1. Frankreich 3 2 1 0 5 2. Kroatien 2 2 0 0 4 3. Deutschland 2 1 1 0 3 4. Spanien 3 1 0 2 2 5. Island 2 0 0 2 0 6. Brasilien 2 0 0 2 0

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe I, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 19. Januar 2019 18.00 Uhr Frankreich - Spanien 33:30 (17:15) 19. Januar 2019 20.30 Uhr Deutschland - Island -:- (-:-) 20. Januar 2019 18.00 Uhr Brasilien - Kroatien -:- (-:-) 20. Januar 2019 20.30 Uhr Island - Frankreich -:- (-:-) 21. Januar 2019 18.00 Uhr Spanien - Brasilien -:- (-:-) 21. Januar 2019 20.30 Uhr Kroatien - Deutschland -:- (-:-) 23. Januar 2019 15.30 Uhr Brasilien - Island -:- (-:-) 23. Januar 2019 18.00 Uhr Frankreich - Kroatien -:- (-:-) 23. Januar 2019 20.30 Uhr Deutschland - Spanien -:- (-:-)

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe II:

Platz Land Spiele S. U. N. Punkte 1. Schweden 3 3 0 0 6 2. Dänemark 2 2 0 0 4 3. Norwegen 2 1 0 1 2 4. Ungarn 2 0 1 1 1 5. Ägypten 2 0 1 1 1 6. Tunesien 3 0 0 3 0

Spielplan der Handball-WM 2019 - Gruppe II, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 19. Januar 2019 18.00 Uhr Tunesien - Schweden 23:35 (14:19) 19. Januar 2019 20.30 Uhr Dänemark - Ungarn -:- (-:-) 20. Januar 2019 18.00 Uhr Norwegen - Ägypten -:- (-:-) 20. Januar 2019 18.00 Uhr Ungarn - Tunesien -:- (-:-) 21. Januar 2019 18.00 Uhr Schweden - Norwegen -:- (-:-) 21. Januar 2019 20.30 Uhr Ägypten - Dänemark -:- (-:-) 23. Januar 2019 15.30 Uhr Tunesien - Ägypten -:- (-:-) 23. Januar 2019 18.00 Uhr Norwegen - Ungarn -:- (-:-) 23. Januar 2019 20.30 Uhr Dänemark - Schweden -:- (-:-)

Handball-WM 2019: Spielplan und Termine im President‘s Cup

Spielplan der Handball-WM 2019 - President‘s Cup, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 19. Januar 2019 13.00 Uhr Russland - Mazedonien 30:28 (17:14) 19. Januar 2019 13.00 Uhr Korea - Japan 27:25 (12:14) 19. Januar 2019 15.30 Uhr Chile - Katar 27:37 (11:21) 19. Januar 2019 15.30 Uhr Saudi-Arabien - Angola 34:29 (20:14) 19. Januar 2019 18.00 Uhr Serbien - Bahrain 32:27 (15:17) 19. Januar 2019 20.30 Uhr Österreich - Argentinien -:- (-:-)

Spielplan der Handball-WM 2019 - President‘s Cup Platzierungsspiele, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 20. Januar 2019 13.00 Uhr Angola - Japan -:- (-:-) 20. Januar 2019 13.00 Uhr Russland - Katar -:- (-:-) 20. Januar 2019 15.30 Uhr Korea - Saudi-Arabien -:- (-:-) 20. Januar 2019 15.30 Uhr Mazedonien - Chile -:- (-:-) 20. Januar 2019 18.00 Uhr - -:- (-:-) 20. Januar 2019 20.30 Uhr - -:- (-:-)

Handball-WM 2019: Spielplan und Termine der Platzierungsspiele

Spielplan der Handball-WM 2019 - Platzierungsspiele 5 und 7, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 26. Januar 2019 17.30 Uhr - -:- (-:-) 26. Januar 2019 20.30 Uhr - -:- (-:-)

Handball-WM 2019: Termine und Spielplan für die Finalrunde

Spielplan der Handball-WM 2019 - Finalrunde, Termine und Anwurfzeiten:

Datum Uhrzeit Runde Spielstätte Begegnung Ergebnis 25. Januar 2019 17.30 Uhr 1. Halbfinale Barclaycard Arena, Hamburg - -:- (-:-) 25. Januar 2019 20.30 Uhr 2. Halbfinale Barclaycard Arena, Hamburg - -:- (-:-) 27. Januar 2019 14.30 Uhr Spiel um Platz 3. Jyske Bank Boxen, Herning - -:- (-:-) 27. Januar 2019 17.30 Uhr Finale Jyske Bank Boxen, Herning - -:- (-:-)

Für alle, die ihr Fachwissen noch etwas auffrischen wollen, bieten wir den kurzen Überblick über die Handball-Regeln und ganz speziell auch die Infos dazu, wann Gelbe Karte, Rote Karte, Blaue Karte und Zeitstrafe beim Handball zum Zuge kommen.

