Handball-WM in München fast ausverkauft: So kommen Sie noch an Rest-Tickets

WM-Botschafter Klein: "Hunger auf Handball" spürbar

+ © dpa / Matthias Balk Dominik Klein (links) ist WM-Botschafter für den Standort München. Sein ehemaliger Nationalmannschafts-Kollege Henning Fritz ist Botschafter für Hamburg. © dpa / Matthias Balk

Die Gruppenspiele der Handball-WM in München am Freitag und Sonntag sind so gut wie ausverkauft. WM-Botschafter Dominik Klein will Handball in Bayern populärer machen.