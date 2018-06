Handball-Weltmeisterschaft 2019: Hammer-Los für DHB-Team bei Heim-WM

Die Auslosung für die Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark ist Geschichte. Das DHB-Team hat eine echte Hammer-Gruppe erwischt.

Berlin - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft bei der Weltmeisterschaft vom 10. bis 27. Januar 2019 in Dänemark und Deutschland in der Vorrundengruppe A auf Frankreich, Russland, Serbien, Brasilien und Korea. Dies ergab die Auslosung am Montagmittag in Kopenhagen. Alle Partien des Co-Gastgebers finden in Berlin statt.

Geplant ist, dass die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) das WM-Eröffnungsspiel am 10. Januar gegen ein gesamtkoreanisches Team bestreitet. Gespräche darüber werden seit mehreren Wochen geführt.

