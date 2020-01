Handball-EM im Live-Ticker: Deutschland kämpft im Platzierungsspiel gegen Portugal um versöhnlichen Abschluss

Für die deutschen Handballer steht das letzte Spiel der EM auf dem Programm. Gegen Portugal will das DHB-Team einen positiven Abschluss. Das Spiel um Platz fünf im Live-Ticker.

Deutschland - Portugal -:- (-:-), Samstag, 16 Uhr.

-:- (-:-), Samstag, 16 Uhr. Das DHB-Team hat das EM-Halbfinale verpasst und will gegen die Iberer einen versönliche Abschluss

hat das EM-Halbfinale verpasst und will gegen die Iberer einen versönliche Abschluss Am Samstag geht es im Abschluss der EM daher um Platz fünf.

Deutschland - Portugal -:- (-:-), Samstag, 16 Uhr

>>> Ticker aktualisieren <<<

15.30 Uhr: Für das heutige Spiel gegen Portugal muss Trainer Prokop im übrigen auf drei ganz wichtige Leistungsträger verzichten. Patrick Wiencek fällt mit Knieproblemen aus. Captain Uwe Gensheimer leidet an einer Virusinfektion und Hendrik Pekeler hat Probleme mit der Achillessehne.

15.24 Uhr: Wo wir es gerade vom Quali-Turnier für Olympia hatte: Dadurch, dass sich Kroatien am Freitag in einem epischen Halbfinale gegen Norwegen fürs Finale qualifiziert hat und dort auf die Spanier trifft, stehen die Gegner für das DHB-Team für das Turnier in Berlin fest.

Für Gensheimer und Co. geht es gegen Schweden und Slowenien. Die beiden Nationen sorgten 2016 dafür, dass Spanien nicht nach Rio flog. Der dritte Gegner für Deutschland wird der Drittplatzierte der Afrikameisterschaft.

15.19 Uhr: Servus! Herzlich willkommen zum Live-Ticker des abschließenden EM-Spiel des DHB-Team. Im Spiel gegen Portugal geht es zwar lediglich um Platz 5, doch im Hinblick auf das anstehende Qualifikationsturnier für Olympia im April ist die Partie ein gern gesehener Härtetest unter Wettkampfbedingungen.

Zumal die Iberer eine überraschend gute Endrunde spielen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Partie, die um 16 Uhr los geht!

+++ Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft bei dieser EM. Das DHB-Team muss gegen Portugal ran. Anwurf in Stockholm ist um 16 Uhr. +++

Vorbericht: Deutschland - Portugal: DHB-Team gegen Überraschungsteam gefordert

Stockholm - Die deutschen Handballer haben das angepeilte Halbfinale bei der Handball-EM 2020* erneut verpasst, sich in der Hauptrunde aber gesteigert. Zum Abschluss des Turniers soll der gute Eindruck von Wien gegen Portugal bestätigt und Platz fünf im Endtableau erreicht werden - das ist das klare Ziel des DHB-Teams, obwohl das Duell mit den Iberern eigentlich nur statistischen Wert hat.

Handball-EM: Deutschland - Portugal: Positive Überraschungen und ein kriselnder Kapitän

Rückraumspieler Philipp Weber betonte: „Das wird ein geiles Spiel und ein richtiger Fight. Wir werden alles reinhauen.“ Weber war bei dieser EM einer der Lichtblicke im Team von Bundestrainer Christian Prokop*.

Zu den positiven Erscheinungen zählen gewiss auch Kabinen-DJ Timo Kastening und Torwart-Oldie Jogi Bitter (37). Andere Spieler im deutschen Kader* ließen ihre eigentlich vorhandene Klasse dagegen nur selten aufblitzen, insbesondere Kapitän Uwe Gensheimer* brachte nicht den Handball auf die Platte, den man vom Linksaußen gewohnt ist.

Handball-EM: Deutschland - Portugal: „Das ist eigentlich eine Vereinsmannschaft“

Auch wenn Deutschland am Ende zum vierten Mal nacheinander bei einem großen Turnier mit leeren Händen dasteht, muss man konstatieren, dass sich das DHB-Team im Laufe der EM gesteigert hat. Nach der eher mäßigen Vorrunde, überzeugten die Prokop-Schützlinge mit einem couragierten Auftritt gegen Kroatien, für den sie auf bittere Art und Weiße nicht belohnt wurden. Dass sich das DHB-Team nach Aus anschließend nicht aufgegeben hat, ist den Spielern hoch anzurechnen.

+ Nach der dramatischen Niederlage gegen Kroatien herrschte große Enttäuschung im deutschen Lager. Philipp Weber und Timo Kastening (v.l.) zählten trotz Verpassen des Halbfinals zu den Lichtblicken im DHB-Team. © dpa / Robert Michael

Nun geht es gegen das Überraschungsteam dieser Endrunde. Die Portugiesen bezwangen während dieser EM bereits Frankreich und Schweden. Die starken Auftritte Portugals begründet Prokop mit dem Rekordmeister des Landes: „Sie sind eingespielt, weil die meisten Spieler beim FC Porto zu Hause sind. Das ist eigentlich eine verkappte Vereinsmannschaft.“

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

as

Rubriklistenbild: © dpa / Robert Michael