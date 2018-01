Das ist der Spielplan der Handball-EM 2018 in Kroatien

Vom 12. bis 28. Januar 2018 findet die 13. Handball-Europameisterschaft der Männer in Kroatien statt. Hier finden Sie den kompletten Spielplan des Handball-Turniers.

Zagreb - Was war das für eine EM vor zwei Jahren? Die deutsche Nationalmannschaft holte durch eine überragende Defensivleistung den überraschenden Titel. Viele glaubten 2016 nicht an den DHB (Deutschen Handballbund), doch die Deutschen zeigten ihre Qualitäten und gewannen das Turnier sensationell im Finale gegen Spanien. Unterschätzt werden die Jungs 2018 wohl nicht mehr. Der Wettbewerb in Kroatien erfreut sich vier verschiedener Standorte: Zagreb, Split, Varazdin und Porec. In diesem Artikel stellen wir Ihnen den kompletten Spielplan der Handball-WM vor.

Ein spezielles Eröffnungsspiel wird es nicht geben. Am 12. Januar treffen sowohl Schweden und Island als auch Weißrussland und Österreich um 18:15 Uhr aufeinander. Gastgeber Kroatien bittet zum echten Knaller am ersten Turniertag um 20:30 Uhr gegen Serbien. Zeitgleich trifft Frankreich auf Norwegen. In vier Gruppen treffen jeweils vier Nationen aufeinander. Jede Gruppe spielt an einem bestimmten Spielort. Die Deutschen dürfen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ihre drei Vorrundenspiele bestreiten. Die jeweils drei Gruppenbesten treffen in zwei Zwischenrunden aufeinander. Die Punkte aus der Vorrunde werden behalten. Der Erste und der Zweite der Zwischenrunden-Gruppe kommen jeweils ins Halbfinale.

Sollten es die Deutschen wieder schaffen, ins Halbfinale zu kommen, dann haben sie die Ehre, am 26. Januar den Finalisten auszumachen. Das heiß ersehnte Finale steigt dann am 28. Januar um 20:30 Uhr in Zagreb.

Spielplan der Handball-EM 2018: Gruppe A in Split

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Kroatien 1 32:22 2 2. Island 1 26:24 2 3. Schweden 1 24:26 0 4. Serbien 1 22:32 0 1. Spieltag

Freitag, 12. Januar (18:15 Uhr): Schweden - Island 24:26 (8:15)

Freitag, 12. Januar (20:30 Uhr): Kroatien - Serbien 32:22 (14:9)

2. Spieltag

Sonntag, 14. Januar (18:15 Uhr): Serbien - Schweden

Sonntag, 14. Januar (20:30 Uhr): Island - Kroatien

3. Spieltag

Dienstag, 16. Januar (18:15 Uhr): Serbien - Island

Dienstag, 16. Januar (20:30 Uhr): Kroatien - Schweden

Spielplan der Handball-EM 2018: Gruppe B in Porec

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Frankreich 1 32:31 2 2. Weißrussland 1 27:26 2 3. Norwegen 1 31:32 0 4. Österreich 1 26:27 0 1. Spieltag

Freitag, 12. Januar (18:15 Uhr): Weißrussland - Österreich 27:26 (14:12)

Freitag, 12. Januar (20:30 Uhr): Frankreich - Norwegen 32:31 (15:17)

2. Spieltag

Sonntag, 14. Januar (18:15 Uhr): Österreich - Frankreich

Sonntag, 14. Januar (20:30 Uhr): Norwegen - Weißrussland

3. Spieltag

Dienstag, 16. Januar (18:15 Uhr): Frankreich - Weißrussland

Dienstag, 16. Januar (20:30 Uhr): Norwegen - Österreich

Spielplan der Handball-EM 2018: Gruppe C in Zagreb

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Deutschland 0 0:0 0 2. Mazedonien 0 0:0 0 3. Montenegro 0 0:0 0 4. Slowenien 0 0:0 0 1. Spieltag

Samstag, 13. Januar (17:15 Uhr): Deutschland - Montenegro

Samstag, 13. Januar (19:30 Uhr): Mazedonien - Slowenien

2. Spieltag

Montag, 15. Januar (18:15 Uhr): Slowenien - Deutschland

Montag, 15. Januar (20:30 Uhr): Montenegro - Mazedonien

3. Spieltag

Mittwoch, 17. Januar (18:15 Uhr): Deutschland - Mazedonien

Mittwoch, 17. Januar (20:30 Uhr): Montenegro - Slowenien

Spielplan der Handball-EM 2018: Gruppe D in Varazdin

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Spanien 0 0:0 0 2. Dänemark 0 0:0 0 3. Tschechische Republik 0 0:0 0 4. Ungarn 0 0:0 0

1. Spieltag

Samstag, 13. Januar (18:15 Uhr): Spanien - Tschechische Republik

Samstag, 13. Januar (20:30 Uhr): Dänemark - Ungarn

2. Spieltag

Montag, 15. Januar (18:15 Uhr): Ungarn - Spanien

Montag, 15. Januar (20:30 Uhr): Tschechische Republik - Dänemark

3. Spieltag

Mittwoch, 17. Januar (18:15 Uhr): Tschechische Republik - Ungarn

Mittwoch, 17. Januar (20:30 Uhr): Spanien - Dänemark

Spielplan der Handball-EM 2018: Die Zwischenrunde der Gruppe 1 in Zagreb

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Erster Gruppe A 0 0:0 0 2. Erster Gruppe B 0 0:0 0 3. Zweiter Gruppe A 0 0:0 0 4. Zweiter Gruppe B 0 0:0 0 5. Dritter Gruppe A 0 0:0 0 6. Dritter Gruppe B 0 0:0 0

1. Spieltag

Donnerstag, 18. Januar (nicht terminiert): Dritter Gr. A - Zweiter Gr. B

Donnerstag, 18. Januar (n.t.): Zweiter Gr. A - Dritter Gr. B

2. Spieltag

Samstag, 20. Januar (n.t.): Erster Gr. A - Erster Gr. B

Samstag, 20. Januar (n.t.): Zweiter Gr. A - Zweiter Gr. B

3. Spieltag

Montag, 22. Januar (n.t): Dritter Gr. A - Erster Gr. B

Montag, 22. Januar (n.t.): Erster Gr. A - Dritter Gr. B

4. Spieltag

Mittwoch, 24. Januar (n.t): Erster Gr. A - Zweiter Gr. B

Mittwoch, 24. Januar (n.t.): Zweiter Gr. A - Erster Gr. B

Mittwoch, 24. Januar (n.t.): Dritter Gr. A - Dritter Gr. B

Normalerweise finden auch diese Spiele um 18:15 Uhr und 20:30 Uhr statt, allerdings werden die genauen Termine noch festgelegt. Ein Spiel am 24. Januar ist zusätzlich um 16 Uhr.

Spielplan der Handball-EM 2018: Die Zwischenrunde der Gruppe 2 in Varazdin

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Erster Gruppe C 0 0:0 0 2. Erster Gruppe D 0 0:0 0 3. Zweiter Gruppe C 0 0:0 0 4. Zweiter Gruppe D 0 0:0 0 5. Dritter Gruppe C 0 0:0 0 6. Dritter Gruppe D 0 0:0 0

1. Spieltag

Freitag, 19. Januar (nicht terminiert): Dritter Gr. C - Zweiter Gr. D

Freitag, 19. Januar (n.t.): Zweiter Gr. C - Dritter Gr. D

2. Spieltag

Sonntag, 21. Januar (n.t.): Erster Gr. C - Erster Gr. D

Sonntag, 21. Januar (n.t.): Zweiter Gr. C - Zweiter Gr. D

3. Spieltag

Dienstag, 23. Januar (n.t): Dritter Gr. C - Erster Gr. D

Dienstag, 23. Januar (n.t.): Erster Gr. C - Dritter Gr. D

4. Spieltag

Mittwoch, 24. Januar (n.t): Erster Gr. C - Zweiter Gr. D

Mittwoch, 24. Januar (n.t.): Zweiter Gr. C - Erster Gr. D

Mittwoch, 24. Januar (n.t.): Dritter Gr. C - Dritter Gr. D

Normalerweise finden auch diese Spiele um 18:15 Uhr und 20:30 Uhr statt, allerdings werden die genauen Termine noch festgelegt. Ein Spiel am 24. Januar ist zusätzlich um 16 Uhr.

Spielplan der Handball-EM 2018: Platzierungsspiele und Halbfinale in Zagreb

Spiel um Platz 5:

Freitag, 26. Januar (15:30 Uhr): Dritter Zwischenrunde Gruppe 1 - Dritter Zwischenrunde Gruppe 2

Halbfinale:

Freitag, 26. Januar (18:00 Uhr): Erster Zwischenrunde Gruppe 1 - Zweiter Zwischenrunde Gruppe 2

Freitag, 26. Januar (20:30 Uhr): Erster Zwischenrunde Gruppe 2 - Zweiter Zwischenrunde Gruppe 2

Spielplan der Handball-EM 2018: Finale und Spiel um Platz 3 in Zagreb

Spiel um Platz 3:

Sonntag, 28. Januar (18:00 Uhr): Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale:

Sonntag, 28. Januar (20:30 Uhr): Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2

Handball-EM 2018: Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im TV und im Live-Stream

Update vom 12. Januar 2018: Die deutsche Nationalmannschaft startet am Samstag bei der Handball-EM 2018 in Kroatien die Mission Titelverteidigung. Zum Auftakt geht es gegen Montenegro. Auf tz.de* haben wir für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Lesen Sie auch: Handball: EM 2020 erstmals in drei Ländern

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

AnK