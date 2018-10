Flensburg ringt Leipzig nieder - Löwen triumphieren über dezimierte Füchse

10. Spieltag der Handball-Bundesliga

+ © dpa / Uwe Anspach Gelb schlägt Grün: Die Rhein-Neckar Löwen um Jannik Kohlbacher (r.) besiegen die Füchse Berlin um Erik Schmidt. © dpa / Uwe Anspach

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt ihren Platz an der Sonne mit einem hart erkämpften Sieg in Leipzig verteidigt. Die Rhein-Neckar Löwen siegen gegen die Füchse Berlin.