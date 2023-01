Gegenspieler gebissen: Großer Wirbel nach Eklat bei Handball-WM

Von: Nils Wollenschläger

In der Hauptrunde der Handball-WM 2023 kommt es am Donnerstag zu einer irren Szene, die für viel Gesprächsstoff sorgt. Lesen Sie hier mehr:

Am Donnerstag trafen bei der Handball-WM die USA und Bahrain aufeinander. In der 40. Minute stand dabei der Deutsch-Amerikaner Paul Skorupa im Fokus. Der Zweitliga-Profi hat einen Gegenspieler gebissen.

Das Spiel hat übrigens Bahrain mit 32:27 für sich entschieden. (nwo)