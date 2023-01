Deutschland gegen Island: Hier können Sie das Handball-Länderspiel live verfolgen

Von: Marco Büsselmann

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason. © Carmen Jaspersen/dpa

Im letzten Testspiel vor der Handball-WM trifft Deutschland heute auf Island. Hier können Sie die Generalprobe des DHB-Teams live verfolgen:

Letztes Testspiel für die deutsche Handball-Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Am Sonntag (8. Januar/15:30 Uhr) trifft das DHB-Team in Hannover erneut auf Island. Deutschland gegen Island – bei MANNHEIM24 können Sie das Handball-Länderspiel live verfolgen.

Beide Teams haben sich bereits am Samstag (7. Januar) duelliert - mit dem besseren Ende für die Isländer (31:30). (mab)