Live-Ticker zur Handball-WM: Deutschland gegen Frankreich - Entscheidung um Karabatic gefallen

Handball-WM 2019: Im wohl entscheidenden Spiel um den Sieg in der Gruppe A trifft Deutschland auf Frankreich. Der Weltmeister tritt überraschend mit einem eigentlich verletzten Superstar an. Alle Infos in unserem Live-Ticker.

Die deutschen Handballer treffen im vierten Vorrunden-Match auf Frankreich.

Nach den Siegen gegen Korea und Brasilien, sprang gegen Russland am Montag nur ein unglückliches Remis heraus.

Weltmeister Frankreich ist der beste Gegner in der Vorrunde und Favorit auf den Titel.

Deutschland - Frankreich -:- (-:-), Anpfiff 20.30 Uhr

17.09 Uhr: Brasiliens Handballer haben der deutschen Nationalmannschaft die erhoffte Schützenhilfe geleistet und stehen dicht vor dem Einzug in die WM-Hauptrunde. Der dreimalige Panamerika-Meister gewann am Dienstag gegen Russland mit 25:23 (15:10) und kann mit einem weiteren Erfolg zum Vorrundenabschluss gegen Korea das Weiterkommen perfekt machen. In diesem Fall wäre Russland raus und der deutsche Punktverlust durch das 22:22 am Montagabend ohne Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf.

10.44 Uhr: Spielt er? Oder spielt er nicht? Nikola Karabatic ist überraschend doch zur WM gereist und hat bei den Handballern für große Augen gesorgt. Der dreimalige Welthandballer würde eventuell sogar schon gegen Deutschland auflaufen, hieß es am Wochenende. Doch nun steht fest: Karabtic fällt aus.

Die Meldung wurde jetzt publik, da die Franzosen ihren Superstar bis 11 Uhr in den Kader hätten berufen müssen. Die Nachricht bestätigte eine Sprecherin des Handballverbandes IHF.

Vorbericht: Deutschland gegen Frankreich - Gastgeber gegen Favorit

Berlin - Es ist das Vorrundenspiel, auf dem von Anfang an das Augenmerk gelegen haben dürfte. In seinem vorletzten Spiel der Vorrunde trifft Deutschland auf Frankreich. Das Duell mit dem Weltmeister dürfte vorentscheidenden Charakter im Kampf um den Sieg in der Gruppe A haben.

Die Franzosen treten dabei wohl mit einem Mann an, den bis vor Kurzem niemand für die Weltmeisterschaft auf der Rechnung hatte. Dabei handelt es sich um niemand geringeren als den dreimaligen Welthandballer Nikola Karabatic. Eigentlich hieß es, dass der 34-Jährige nach einer Fuß-OP ausfällt.

Handball-WM 2019: Spielt Karabatic gegen Deutschland?

Am Samstag wurde Karabatic aber als 18. Spieler in den erweiterten Kader Frankreichs berufen, was er prompt per Twitter bestätigte. Noch ist der Rückraumspieler nicht Teil des französischen Aufgebots, könnte aber jederzeit nachnominiert werden. Dafür müsste dann ein anderer Spieler weichen.

Karabatics Worte nach seiner Nominierung klingen wie eine Drohung. „Ich bin nicht als Fan hier“, sagt der 34-Jährige, schränkt aber im nächsten Satz ein. „Ich glaube nicht, dass ich gegen Deutschland spielen werde.“ Die Wahrheit oder lediglich ein Ablenkungsmanöver? Das wird sich spätestens am Dienstagabend zeigen. Wie die deutschen Chancen stehen, hat HNA.de* für sie gecheckt.

