Mega-Transfer oder Marketing-Gag? Ibrahimovic mit kryptischem Instagram-Post

Die sportliche Zukunft von Zlatan Ibrahimovic ist noch nicht geklärt. Nun sorgt ein kryptischer Post für Gesprächsstoff. Bahnt sich das eine Mega-Transfer an?

Los Angeles - Bahnt sich das etwas ein spektakulärer Mega-Transfer an? Oder handelt es sich nur um einen großen Marketing-Gag?

Superstar Zlatan Ibrahimovic hat die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zurück nach Europa mit einer kryptischen Instagram-Botschaft angeheizt.

„Hola España, wisst ihr was? Ich komme zurück!“, sagte der 38 Jahre alte Stürmer am Dienstag in einer kurzen Videosequenz auf seiner Instagram-Seite.

Ob er damit auf einen Wechsel zu einem spanischen Klub anspielte, blieb zunächst völlig unklar. In der Vergangenheit hat sich der Schwede immer wieder geheimnisvoll in den sozialen Medien geäußert - manchmal bloß zu Werbezwecken für einen seiner Sponsoren.

Zlatan Ibrahimovic: Kryptische Aussagen über Zukunft - Wechsel nach Spanien?

+ Hier kündigt Zlatan an, dass er nach Spanien zurückkehren wird. Auf welche Art, dass verkündete er nicht... © Screenshot/Instagram @iamzlataibrahimovic Ibrahimovic spielt seit dem vergangenen Jahr für Los Angeles Galaxy in der US-Profiliga MLS, sein Vertrag läuft aber Ende des Jahres aus. Nach der Niederlage im Playoff-Viertelfinale am vergangenen Donnerstag gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC hatte Ibrahimovic gesagt, es sei noch zu früh, um über seine nächsten Pläne zu sprechen.

Zuletzt war er vor allem mit italienischen Vereinen in Verbindung gebracht worden: Der SSC Neapel signalisierte Interesse, auch beim FC Bologna soll es den Wunsch geben, den exzentrischen Stürmer zu verpflichten.

Angeblich war auch mal der FC Bayern dran, den Schweden zu verpflichten. Allerdings war der damalige Nachwuchs-Stürmer von Ajax Amsterdam dem deutschen Rekordmeister zu teuer und so verpflichteten die Münchner damals Claudio Pizarro.

Zlatan Ibrahimovic: In Barcelona wurde er nicht glücklich

Derweil basteln die Bayern aktuell weiter an ihrem Kader für die Zukunft. So soll der aktuell verletzte Leroy Sané an die Isar kommen. Zudem ist der FCB angeblich an einem Star von Ibrahimovics Ex-Klub Manchester United dran.

Vor einem guten Jahrzehnt stand Ibrahimovic in Spanien an der Seite von Lionel Messi eine Saison lang im Aufgebot des FC Barcelona, wo er aber immer wieder mit Erfolgstrainer Pep Guardiola aneckte. Im Zuge des Ärgers mit dem Coach wechselte er damals schließlich zurück in die italienische Serie A zu Inter Mailand.

fs/dpa