Pannen-Serie zum Debüt: Ex-Bayern-Torwart Sommer patzt – Inter-Fans stocksauer

Nur wenige Tage nach seinem Wechsel zu Inter Mailand debütierte Yann Sommer für seinen neuen Club. In einem Testspiel gab er keine gute Figur ab.

Mailand – Drei Tage ist es her, dass der FC Bayern den Abgang von Yann Sommer zu Inter Mailand offiziell verkündet hat. Für die Dienste des Schweizer Schlussmanns überwiesen die Italiener 6,75 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister. Bei seinem Debüt im Testspiel gegen RB Salzburg patzte er mehrfach und erntete Kritik der eigenen Fans.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 (Alter 34 Jahre), Morges, Schweiz bisherige Vereine: Grasshoppers Zürich, FC Basel, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, Inter Mailand Marktwert: 5 Millionen Euro

Andre Onana hinterlässt große Fußstapfen bei Inter

Sommer folgt auf Andre Onana, der in der vergangenen Saison das Tor von Inter Mailand hütete und nach nur einem Jahr zu Manchester United gewechselt war. Der 27-Jährige, der weite Teile seiner Jugend in Barcas La Masia durchlaufen hatte, kam vor einem Jahr ablösefrei zu den Nerazzurri. Nur ein Jahr später verließ er den Club für 52,5 Millionen Euro nach England.

Besonders in der vergangenen Champions-League-Saison machte Onana mit guten Leistungen auf sich aufmerksam, als er einer der wichtigen Bausteine des Einzugs ins Finale der Königsklasse bei Inter war. Er absolvierte alle 13 Spiele in der Champions League und konnte starke achtmal die Null halten. Die Fußstapfen für Sommer sind dementsprechend groß.

Yann Sommer erlebte bei seinem Debüt für Inter Mailand einen rabenschwarzen Tag. © IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto; IMAGO / Fotostand

Sommer patzt im ersten Test mehrfach

Am gestrigen Mittwoch stand dann das erste Testspiel für Sommer bei seinem neuen Verein an. In einer munteren Partie bei Champions-League-Teilnehmer RB Salzburg siegte Inter mit 4:3. Dabei ging sein Debüt denkbar unglücklich los. Bereits nach fünf Minuten verschuldete er einen Elfmeter, als er gegen RB-Angreifer Karim Konate zu spät kam und diesen von den Beinen holte.

Der darauffolgende Elfmeter wurde zwar verschossen, allerdings dauerte es nur knapp 30 Sekunden bis zum nächsten Sommer-Patzer. Ein Mitspieler spielte einen sehr ungenauen Rückpass, den Sommer zwar als erster erreichte, dann jedoch stolperte und die Kontrolle über den Ball verlor. Konate schob den Ball zum 0:1 ins Tor. In der 34. Spielminute rutschte ihm beim Spielstand von 2:1 eine harmlose Flanke durch die Arme, woraufhin es einen Eckball für Salzburg gab, der zum 2:2 führte.

Fans kritisieren Sommer nach erstem Auftritt – Umarmung von Inzaghi

Beim dritten Gegentreffer kurz vor Ende war er dann chancenlos. Zwar konnte Inter das Sommer-Debüt siegreich gestalten, dennoch bleibt beim Schweizer vorerst wohl der Frust über mehrere folgenschwere Fehler in den Knochen. Da in etwas mehr als einer Woche die Saison in der Serie A startet, bleibt ihm nicht viel Zeit, die Fehler abzuschütteln.

Spott gab es für den 34-Jährigen von den eigenen Fans. „Toller Start von Sommer: Zwei Patzer in weniger als 28 Sekunden“, kommentierte ein Inter-Fan die Leistung von Sommer bei seinem Debüt. Nach der Partie gab es jedoch eine Umarmung von seinem Trainer Simone Inzaghi, der ihm noch ein paar aufbauende Worte mit auf den Weg gab. (jari)