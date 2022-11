Füllkrugs Spitzname geht nach WM-Tor um die Welt: „Wirklich faszinierend“

Von: Patrick Mayer

Torjäger Deutschlands: Niclas Füllkrug von Werder Bremen. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Niclas Füllkrug rettet Deutschland gegen Spanien mit seinem Tor einen Punkt. Sein Spitzname weckt hinterher die Aufmerksamkeit der Fußball-Fans.

München/Katar - 29 Jahre jung, 1,89 Meter groß, von Beruf Mittelstürmer: Die Rede ist von Werder Bremens Niclas Füllkrug. Mit seinem späten Ausgleich (83. Minute) gegen Spanien (1:1) gab er den deutschen Fußball-Fans Hoffnung, dass es doch noch was werden könnte mit einer erfolgreichen WM 2022.

Niclas Füllkrug: Schon zwei Tore für Deutschland bei der WM 2022 in Katar

Dass der gebürtige Niedersachse gut in Form ist, deutete sich schon zuvor in der Fußball-Bundesliga an. Zehn Tore erzielte der Angreifer in 14 Einsätzen, er gilt als „echte Neun“. Und damit als ein Spielertyp, den viele Fans in Deutschland in der Nationalmannschaft zuletzt vermisst hatten.

Über die Bundesrepublik hinaus war der wuchtige Stürmer zuvor eher weniger bekannt. Weswegen nach dem Remis gegen die Iberer laut Sport1 sein englischer Wikipedia-Beitrag heiß lief. Besonders sein Spitzname weckte dabei offenbar die Aufmerksamkeit der Sozial-Media-Gemeinde. Denn: Füllkrug wird wegen seiner Zahnlücke von manchem Mitspieler und Kollegen „Lücke“ gerufen.

„Germany‘s Niklas Fullkrug, the best ‚Personal life‘ wiki entry you will see for a footballer“, heißt es laut Sport1 in den Kommentaren unter anderem. Zu Deutsch: „Deutschlands Niclas Füllkrug, der beste Wiki-Eintrag ‚Persönliches Leben‘, den Sie bei einem Fußballer sehen werden.“ Ella Brockway, eine Journalistin der Washington Post, recherchierte zu Füllkrug und schrieb demnach: „Niclas Füllkrug: Schütze guter Tore und Besitzer eines wirklich faszinierenden Abschnitts über sein Privatleben auf Wikipedia.“

Unter „Persönliches Leben“ steht, dass Füllkrugs Spitzname „Lücke“ ist. Aufgrund seiner auffälligen Zahnlücke. Diesen Namen trägt er schon seit längerer Zeit und natürlich nicht erst seit dieser Weltmeisterschaft.

Deutschland bei der WM 2022: Thomas Müller lobt Niclas Füllkrug

Auch Thomas Müller ist offensichtlich mit dem Beinamen seines neuen Stürmerkollegen bestens vertraut. Der Weltmeister schrieb bei Twitter: „Back in the game! (zurück im Spiel) Lücke sei dank. Was für ne Bude von Niclas Füllkrug.“

Das DFB-Team hat nun am Donnerstagabend (20 Uhr, hier im Live-Ticker) gegen Costa Rica doch noch gute Chancen auf das WM-Achtelfinale (Spielplan zur WM 2022). Zumindest dann, sollte die deutsche Nationalmannschaft bei dieser WM ihr erstes Spiel gewinnen und Japan gegen die favorisierten Spanier keinen Sieg holen. (pm)