Terminschock vor WM 2022! Nur wenige Tage zwischen Bundesliga-Ende und Eröffnungsspiel

Die WM 2022 in Katar findet im Zeitraum zwischen 21. November bis 18. Dezember 2022 statt.

München - Die WM 2022 in Katar sorgt vielerorts wegen Austragungsort und weiteren Problemen für Wirbel. Nun sorgt die Terminplanung der FIFA für die erste Winter-Weltmeisterschaft für Aufsehen. Zwischen dem letzten Bundesliga-Spiel und dem Eröffnungsspiel der WM sollen nur acht Tage liegen. Das berichtet der kicker.

WM 2022: Enger Terminkalender Nachteil für DFB-Team

Demnach findet der letzte Bundesliga-Spieltag am Wochenende vom 11. bis 13. November 2022 statt. Das Eröffnungsspiel in Katar ist aktuell für den 21. November terminiert - acht Tage nach dem letzten Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse.

WM 2022: Laut FIFA-Terminplan haben deutsche Spieler kaum Zeit für Regeneration

Die sogenannte „Rest Period“, also die Pause der Spieler zwischen Spielbetrieb mit ihren Vereinsteams und einem großen Turnier, würde nach aktuellem Stand entfallen.

