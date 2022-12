Nach WM-Aus: DFB stellt wohl fünfköpfigen Experten-Rat vor - mit Rummenigge und Kahn

Von: Antonio José Riether

Am Dienstagmittag stellt der DFB voraussichtlich seine neue Kommission vor. Fünf prominente Köpfe aus dem deutschen Fußball sollen den Verband mit Hinblick auf die EM beraten.

Frankfurt am Main - Wenn diese Woche die letzten vier Partien der Weltmeisterschaft in Katar stattfinden, werden die Spieler und Verantwortlichen beim DFB wieder an die katastrophale Gruppenphase zurückdenken. Nach drei Vorrundenspielen flog die deutsche Mannschaft aus dem Turnier und kurz darauf in die Heimat, wo die Leistungen analysiert wurden. Mit der Vertragsauflösung von Oliver Bierhoff wurde bereits ein Anfang gemacht, nun stellt der DFB offenbar einen prominent besetzten Experten-Rat vor.

DFB: Fünf prominente Namen bilden nach WM-Aus neuen Expertenrat

Wie Bild berichtet, plant der DFB die Gründung einer Kommission mit starken Persönlichkeiten aus dem deutschen Fußball. Neben dem Verbandspräsidenten Bernd Neuendorf und dessen Vertreter und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke sollen fünf namhafte aktuelle und ehemalige Fußball-Führungspersönlichkeiten mit Hinblick auf die bevorstehende Europameisterschaft im eigenen Land beratende Tätigkeiten ausführen.

Dem Bericht nach handelt es sich bei den fünf Gremiumsmitgliedern um den langjährigen Leverkusener Geschäftsführer und 1990-Weltmeister Rudi Völler, den Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff, den 1996-Europameister Matthias Sammer sowie FC-Bayern-Boss Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (r.) und Hans-Joachim Watzke holen sich namhafte Unterstützung. © IMAGO/H. Langer

DFB: Neuer Experten-Rat soll Flick mit Blick auf die EM 2024 unterstützen

Die fünf Experten, die – bis auf Mintzlaff – einiges im DFB-Dress geleistet haben, sollen den Verband nun wieder auf Kurs bringen und mit ihrer Expertise auch Bundestrainer Hansi Flick unter die Arme greifen. Mit dem Bierhoff-Aus und der Gründung der neuen DFB-Kommission soll der notwendige Neuanfang sowie die Neuausrichtung der Strukturen mit erfahrenen Kräften gelingen.

Offiziell wird dies wohl am Dienstagmittag bestätigt, DFB-Präsident Neuendorf gibt elf Tage nach der Rückkehr der deutschen Entourage aus Katar eine Pressekonferenz aus dem Frankfurter Campus des Deutschen Fußball-Bundes. Diese ist für 12 Uhr mittags angesetzt.

DFB: Neuendorf äußert sich erstmals seit Abreise aus Katar zur Zukunft

Dabei wird sich der 61-Jährige nach seinem Statement vom Flughafen in Doha erstmals ausführlich zum Scheitern in der WM-Gruppenphase äußern und das sportliche Jahr 2022 resümieren. Bei der Zusammenkunft mit der DFB-Verbandsspitze und dem Bundestrainer in der vergangenen Woche wurde die WM bereits analysiert, dabei wurde beschlossen, dass man Flick auch beim anstehenden Turnier das Vertrauen entgegenbringen werde. (ajr)