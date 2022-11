Krisen-PK mit Hansi Flick heute live: Bundestrainer stellt sich nach Japan-Pleite

Von: Antonio José Riether

Teilen

Nach der Auftaktpleite gegen Japan beantwortet Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstagmorgen die Fragen der Pressevertreter. Die Medienrunde im Live-Ticker.

Doha – Gegen Japan hätte alles anders laufen sollen, doch der Neustart missglückte. Mit 1:2 (1:0) verlor das DFB-Team und steht somit schon jetzt vor dem zweiten Vorrunden-Aus bei einer Weltmeisterschaft in Folge. Vor dem ersten Endspiel am Sonntagabend gegen Spanien kündigte der Bundestrainer Hansi Flick eine außerplanmäßige Pressekonferenz für Donnerstag, 10 Uhr MEZ an.

WM 2022: Hansi Flick gibt Pressekonferenz nach DFB-Pleite gegen Japan

Hansi Flick gibt am Tag nach dem 1:2 gegen Japan eine Pressekonferenz. © eu images/imago

In einer digitalen Runde wird der 57-Jährige Fragen rund um das erste Gruppenspiel beantworten, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochabend mitteilte. Dabei ist klar, dass sich Flick direkter Kritik ausgesetzt sehen wird – auch bezüglich seiner Aufstellung gegen Japan. Möglicherweise nutzt der ehemalige FC-Bayern-Trainer die Möglichkeit, um seine Entscheidungen zu erläutern.

WM 2022: Hansi Flick verteidigt sein Team – „Haben einiges gut zu machen“

Ursprünglich hätte einer von Flicks Assistenten aus dem Trainerstab am Tag nach dem Japan-Spiel mit der Presse sprechen sollen, nun übernimmt der Cheftrainer persönlich. „Wir müssen nach vorne blicken, das tun wir. Es sind noch sechs Punkte, die zu vergeben sind. Die wollen wir holen. Und daran arbeiten wir“, hatte Flick noch nach der Auftaktschlappe gegenüber der ARD gesagt. „Wir gehen in die Analyse, haben einiges gut zu machen nach dem heutigen Spiel“, kündigte der Heidelberger im gleichen Interview an.

WM 2022: Bei Niederlage gegen Spanien droht das Aus in Katar

Deutschlands Kader für die WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

Nun steht das wohl schwerste Spiel auf dem Programm, bereits am Sonntag trifft das DFB-Team auf eine gut aufgelegte spanische Mannschaft. Dabei kann bereits das Vorrundenaus besiegelt werden. Die Iberer demonstrierten im Anschluss an die DFB-Pleite bereits ihre Macht und schenkten Costa Rica sieben Treffer ein. Sollte Deutschland gegen Spanien verlieren und zuvor Japan gegen Costa Rica mindestens einen Punkt holen, wäre das Kapitel Katar bereits früh beendet. (ajr)