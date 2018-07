Am Donnerstag ist bei der WM 2018 Ruhetag. Dennoch gibt es jede Menge Nachrichten aus Russland. Wir informieren Sie in unserem News-Ticker.

Am Freitag startet die WM 2018 mit den Viertelfinals. Doch am Donnerstag ist in Russland erstmal noch Ruhe angesagt.

Felix Brych hat sich zu seinem Aus bei der WM geäußert.

Was amMittwoch bei der WM geschah, können Sie hier nachlesen.

12.42 Uhr: Japans WM-Coach Akira Nishino verlässt nach nur drei Monaten das Nationalteam. Drei Tage nach dem Achtelfinal-Aus gegen Belgien (2:3) gab Verbandspräsident Kozo Tashima auf einer Pressekonferenz in Narita die Trennung bekannt. Nishino hatte das Amt erst im April vom Bosnier Vahid Halilhodzic übernommen. Als sein Nachfolger werden der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann und Arsene Wenger, bis Saisonende Teammanager beim FC Arsenal, gehandelt.

Klinsmann soll der Wunschkandidat des japanischen Fußballverbandes JFA sein. Das berichteten Sports Nippon und Daily Sports aus Japan. Der 53-Jährige ist derzeit ohne Trainerjob, nachdem er im November 2016 vom US-Verband beurlaubt worden war.

Nishinos Vertrag galt nur für die WM. Tashima hatte den früheren Technischen Direktor des Verbandes als Trainer eingestellt, "um die Chancen des Teams um ein Prozent zu erhöhen", sagte der JFA-Chef: "Ich habe Nishino um ein kleines Wunder gebeten, daher bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Aber ich werde nicht versuchen, ihn zum Bleiben zu bewegen."

12.22 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin kommt voraussichtlich nicht zum Viertelfinalspiel der russischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kroatien. „Bislang ist eine solche Reise nicht in Putins Terminkalender vorgesehen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. Das Viertelfinale Russland-Kroatien findet am Samstag (20.00 Uhr MESZ) im beliebten Badeort Sotschi am Schwarzen Meer statt. Putin werde die Fußballer von Moskau aus anfeuern, sagte Peskow der Agentur Tass zufolge. Bislang hat der Präsident nur das Eröffnungsspiel Russlands gegen Saudi-Arabien in Moskau besucht.

12.13 Uhr: Er ist wohl einer der wenigen Italiener, die bei der Fußball-WM einen kleinen Grund zur Freude hatten: Gianni Bellini aus Modena. Der 54-Jährige rühmt sich mit der größten Sammlung von Panini-Stickern der Welt. Und er freut sich, dass die Sammlung in diesem Jahr wieder ein wenig reicher wird. „Ich habe mein Leben damit verbracht, Panini-Sticker zu sammeln“, sagte der Italiener am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die WM verfolgt Bellini allerdings mit weniger Emotionen, da die Italiener sich für Russland erst gar nicht qualifiziert hatten. „Schwedens Weiterkommen wertet aber das Ausscheiden von Italien etwas auf“, meinte Bellini mit Blick auf die Skandinavier, an denen die Squadra Azzurra in den WM-Playoffs gescheitert war.

+ Gianni Bellini besitzt nach eigener Aussage die größte Panini-Sammlung der Welt. © dpa / Sebastian Gollnow

Als Alternative zu Italien habe er die Schweiz unterstützt - allerdings sind die Eidgenossen schon aus dem Rennen, was ihm sehr leid tue. In der Schweiz hat er auch große Pläne: Dort schwebt ihm ein Sticker-Museum vor. „Es sind noch einige Dinge zu klären, aber wenn alles gut läuft, kann es schon in einem Jahr losgehen.“

Mit 15 Jahren habe er sein erstes Panini-Album in der Hand gehalten, berichtete Bellini. Seither widme er vier bis sechs Stunden am Tag seiner Sammlung, die mittlerweile mehr als 4000 Alben und 1,6 Millionen Sticker umfasse. Am meisten habe es ihm das Album „Mexiko 70“ angetan, das erste Panini-Album einer Fußball-Weltmeisterschaft. Es sei dementsprechend viel Wert.

12.10 Uhr: Die Diskussion um Neymars theatralisches Verhalten reißt nicht ab. Der Schweizer Sender RTS hat ausgerechnet, dass Neymar schon insgesamt fast 14 Minuten beim Turnier in Russland auf dem Boden gelegen habe.

12 Uhr: "Gedemütigt" und zerknirscht hat Felix Brych am Donnerstag von Moskau den Heimflug angetreten. "Der Verlauf der WM ist für mich und mein Team natürlich eine herbe Enttäuschung. Aber das Leben geht weiter, und wir kommen wieder", meinte der 42 Jahre alte Jurist zwar trotzig, aber die Behandlung durch die Schiedsrichter-Kommission des Weltverbandes in Russland gehört zu den absoluten Tiefpunkten seiner Karriere.

Was war am Mittwoch los?

Nicht allzu viel, zumindest nicht in den Stadien. Nach dem Sturm der Achtelfinal-Paarungen, die mit dem englischen Donnergrollen im Elfmeterschießen endeten, kehrte am gestrigen Mittwoch ein wenig die Ruhe über Russland ein. Ein Sieg Englands im Elfmeterschießen einer WM - das muss man auch erstmal verkraften. Zum Glück gibt es bei einer WM auch an den spielfreien Tagen eine Menge Gesprächs- und Diskussionsstoff.

So wehrte sich beispielsweise die Kommentatorin Claudia Neumann in einem Interview gegen den blanken Frauen-Hass, der ihr teilweise in den sozialen Netzwerken entgegenschlug. „Ich finde das einfach grauenvoll“, sagte die 54-Jährige der Zeit. „Man kann den Menschen nur immer wieder zurufen: Geht länger zur Schule. Bildet euch weiter, erweitert euren Bewusstseinshorizont, dann lernt man auch, andere Haltungen zu tolerieren.“ Den ganzen Artikel finden Sie hier.

Zudem gibt es Ärger um den brasilianischen Superstar Neymar. Dieser war im Spiel gegen Mexiko durch ein - vorsichtig gesprochen - extrem hohes Schmerzempfinden und eine besonders innige Liebe zum Rasen in Samara aufgefallen. Nach dem Spiel gab es hierfür Ärger vom mexikanischen Trainer, der in Neymars Theatralik einen Verfall guter Sitten sah sowie von Lothar Matthäus, der sich Sorgen um Neymars guten Ruf machte. „Man spottet ja auch über ihn - und das zurecht“, so der Mann, der es wissen muss. Da der Spott in diesem Fall also nicht nur von „Loddar“ offiziell abgesegnet, sondern vor allem urkomisch ist, haben wir die besten Netzreaktionen zu Neymars Schauspieleinlage für Sie hier zusammengefasst.

Unterdessen tritt ein weiterer Deutscher die Heimreise aus Russland an. Schiedsrichter Dr. Felix Brych wird bei der WM kein weiteres Spiel mehr leiten. „Der Verlauf der WM ist für mich und mein Team natürlich eine herbe Enttäuschung. Aber das Leben geht weiter und wir kommen wieder", ließ sich Brych am Mittwochabend in einer Mitteilung des DFB zitieren. Lediglich bei einem einzigen Gruppenspiel war er als Unparteiischer nominiert worden. Ursprünglich hatte der Top-Schiedsrichter gehofft aufgrund des frühen Ausscheidens des deutschen Teams in der K.o.-Phase zum Einsatz zu kommen. Die Hintergründe seiner Nicht-Berücksichtung sind durchaus brisant, lesen Sie hier mehr darüber.

