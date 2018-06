Countdown-Ticker zur WM 2018: DFB-Team reist morgen nach Russland

Die deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager in Eppan. Am Dienstag wird sie nach Russland reisen

Am Sonntag beginnt für die deutsche Nationalmannschaft das Projekt Titelverteidigung. Alles rund um das DFB-Team finden Sie vorab in unserem Countdown-Ticker.

13:01 Uhr: Was machen eigentlich die Nationalspieler, bevor sie nach Russland reisen. Thomas Müller nutzte die Zeit, um mit seiner Frau Lisa das Schloss Neuschwanstein zu besichtigen.

12:26 Uhr: Joachim Löw hat mit Ilkay Gündogan und Mesut Özil zwei Spieler, die auch außerhalb des Platze für Unstimmigkeiten gesorgt haben. Der Bundestrainer verteidigt aber seine beiden Schützlinge und hat verraten, wie es den Spieler während dem Trainingslager erging.

12:11 Uhr: Morgen reisen die Deutschen nach Russland. Doch was erwartet die Truppe von Löw eigentlich in der Vorrunde? Mit Südkorea, Mexiko und Schweden haben die DFB-Jungs eine machbare Gruppe erwischt. Bundestrainer Joachim Löw hat sich geäußert, was er von den Teams denkt.

+++ Herzlich willkommen zu unserem Countdown-Ticker zur Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Bei uns erhalten Sie sämtliche Infos rund um das DFB-Team wenige Tage vor Beginn des wichtigsten Turniers des Jahres.

Aktuell befindet sich die Mannschaft von Trainer Joachim Löw noch im Kurzurlaub. Drei Tage gab der Bundestrainern seinen Spielern vor dem Turnier frei, dann wird es ernst. Am 12. Juni erfolgt aus Frankfurt gemeinsam die Anreise nach Moskau ins Quartier Watutinki. Fünf Tage später beginnt für den amtierenden Weltmeister dann das Projekt Titelverteidigung mit dem ersten Spiel in Gruppe F gegen Mexiko.