Brand zögert noch: Werders Favorit auf den U23-Trainerposten prüft andere Option

Von: Daniel Cottäus

Wird Christian Brand doch nicht Trainer von Werder Bremens U23? Der 51-Jährige hat nach Informationen der DeichStube ein anderes attraktives Angebot vorliegen. © gumzmedia

Alles deutet daraufhin, dass Christian Brand in der kommenden Saison Trainer von Werder Bremens U23 wird - oder doch nicht? Nach Informationen der DeichStube, hat der Ex-Profi ein anderes attraktives Angebot vorliegen, dass der Trainer erst noch prüfen möchte.

Bremen - Der Abstieg des U23-Teams aus der Regionalliga Nord in die fünftklassige Bremen-Liga hat den SV Werder Bremen hart getroffen - entsprechend viel wurde in den vergangenen Tagen am Osterdeich aufgearbeitet, analysiert und besprochen. Es geht schließlich darum, dass der Weg möglichst schnell wieder nach oben führt. Ein ganz zentrales Thema dabei: die künftige Besetzung des Cheftrainerpostens. Werders Favorit in dieser Frage ist nach wie vor der bisherige U19-Coach Christian Brand, der die U23 als Interimstrainer bereits am Saisonende vom entlassenen Konrad Fünftstück übernommen hatte. Nach Informationen der DeichStube zögert Brand aber noch und hat sich Bedenkzeit erbeten. In dieser Woche will er Werder über seine Entscheidung informieren.

Christian Brand prüft anderes Angebot: Wer wird Werder Bremens U23-Trainer?

Grundsätzlich kann sich der Ex-Profi (Christian Brand spielte 59 Mal in der Bundesliga für Werder) vorstellen, den Wiederaufbau der U23 als Cheftrainer voranzutreiben. Diese Bereitschaft hat er gegenüber dem Verein klar signalisiert. Dann allerdings flatterte ein anderes Angebot auf den Tisch des 51-Jährigen, das für ihn derart attraktiv ist, dass er Werder Bremen darüber informierte, die Option zunächst in Ruhe prüfen zu wollen. Der Verein kam diesem Wunsch nach, intensivierte aber zeitgleich Gespräche mit anderen Kandidaten, um bei einer möglichen Absage Brands nicht bei Null anfangen zu müssen.

Bedeutet also: Christian Brand selbst trifft am Ende die Entscheidung, ob er Bremer U23-Trainer wird oder nicht. Der Verein hofft darauf, schließlich kennt Brand die U19-Spieler, von denen einige in der neuen Saison in die U23 aufrücken, sehr gut. Zudem traut der Club ihm zu, in der Bremen-Liga mit der Mannschaft auf Anhieb eine gute Rolle spielen zu können. Sollte sich Brand für Werder Bremens U23 entscheiden, dürfte es zu einem größeren Trainer-Stühlerücken im Bremer Leistungszentrum kommen. Als Favorit für Brands Nachfolge als U19-Coach gilt der aktuelle U17-Trainer Björn Dreyer, dessen Posten wiederum an U16-Coach Cedric Makiadi gehen könnte. (dco)