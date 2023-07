Trikot-Präsentation und Mannschaftsvorstellung: Dieses Programm erwartet die Werder-Anhänger am „Tach der Fans“

Von: Fynn Walenziak, Daniel Cottäus

Teilen

Die Anhänger des SV Werder Bremen erwarten am „Tach der Fans“ einige Programm-Highlights. © gumzmedia

In knapp drei Wochen ist es soweit: Der „Tach der Fans“ steigt am 6. August. Diese Programm-Highlights erwartet die Anhänger des SV Werder Bremen.

Bremen – Er ist immer einer der Höhepunkte der Saisonvorbereitung: Der „Tach der Fans“. In diesem Jahr steigt das Event am Sonntag, 6. August. Zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr bekommen die Fans des SV Werder Bremen rund ums Wohninvest Weserstadion einmal mehr viel geboten. Nun hat der Verein das Programm für den Tag vorgestellt.

Werder Bremens „Tach der Fans“: Drittes Trikot wird offiziell vorgestellt - Auswärtstrikot im Zillertal

So wird etwa das mit Spannung erwartete dritte Trikot für die Saison 2023/24 präsentiert. Das bisher noch nicht veröffentlichte Auswärtstrikot soll bereits kurz vor dem ersten Testspiel im Zillertal gezeigt werden. Am „Tach der Fans“ werden zudem sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft des SV Werder Bremen offiziell vorgestellt. Dazu wird es eine Autogrammstunde mit den Spielern und Spielerinnen geben. Musikalisch sorgt die Band „Afterburner“ mit einem Live-Konzert für Stimmung. Wer es hingegen etwas ruhiger mag, kommt auch auf seine Kosten: Der Eintritt ins „Wuseum“ ist am „Tach der Fans“ frei.

Des Weiteren werden am „Tach der Fans“ Stadionführungen angeboten, zudem Mini-Events wie Torwandschießen und Fußball-Darts. Für die Kinder organsiert Werder Bremen eine sogenannte „Kids Corner“, ab einem Alter von sechs Jahren können die Kleinen zudem in der Fußballschule ihr Können unter Beweis stellen. (fwa/dco)