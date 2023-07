Auf die französische Tour: Werder testet gegen Toulouse und Straßburg

Von: Malte Bürger

Der SV Werder Bremen bestreitet zwei Testspiele gegen den FC Toulouse und Racing Straßburg. © Maik Hanke

Die nächsten Testspielgegner des SV Werder Bremen sind offiziell: Die Bremer treffen auf die französischen Teams FC Toulouse und Racing Straßburg. So könnt ihr die Partien live verfolgen.

Bremen – Ganz allmählich setzt sich das Puzzle zusammen, der Testspiel-Plan des SV Werder Bremen füllt sich. Am Dienstag hat der Bundesligist zwei weitere Termine bestätigt, in beiden Fällen warten französische Herausforderungen auf das Team von Coach Ole Werner. Während des Zillertal-Trainingslagers (19. bis 29. Juli) treffen die Grün-Weißen am 22. Juli (15.30 Uhr) auf den FC Toulouse, gespielt wird gegen den Erstligisten im Parkstadion in Zell am Ziller. Zwei Wochen später, am 5. August, reist der Bremer Tross dann für eine doppelte Prüfung zu Racing Straßburg. Als Generalprobe für die erste Pflichtaufgabe im DFB-Pokal bei Viktoria Köln (12. August, 15.30 Uhr) wird zunächst auf dem Trainingsgelände des Erstligisten gespielt (15.30 Uhr), später steigt dann eine zweite Begegnung im Straßburger „Stade de la Meinau“ (18.30 Uhr).

Werder Bremens Testspeile gegen FC Toulouse und Racing Straßburg werden auf YouTube übertragen

Wie der Club mitteilte, werden die Duelle auf Werder.TV und dem vereinseigenen YouTube-Kanal übertragen. Bereits am kommenden Sonntag steigt der erste Test der noch jungen Vorbereitung, in Verden misst sich der SV Werder Bremen mit dem Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (15.30 Uhr). Am 16. Juli wird dann in Westerstede gegen den Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg die Form überprüft (15 Uhr). (mbü)