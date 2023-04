Comeback gegen Hertha in Gefahr? Füllkrug fehlt weiterhin im Werder-Training

Von: Mario Nagel

Niclas Füllkrug verpasste die erste Trainingseinheit des SV Werder Bremen vor dem Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC. © gumzmedia

Schlechte Nachrichten für den SV Werder Bremen: In der ersten Trainingseinheit der Woche vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) fehlte erneut Niclas Füllkrug. Der Torjäger, der in Berlin eigentlich wieder zur Verfügung stehen soll, trainierte stattdessen nur individuell.

Bremen – Niclas Füllkrug ist am Mittwoch wider erwarten nicht ins Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zurückgekehrt. Der 30-jährige Torjäger, der das Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:2) wegen muskulärer Probleme in der Wade verpasst hatte, trainierte stattdessen individuell hinter verschlossenen Türen im Weserstadion.

Werder Bremen: Amos Pieper, Eren Dinkci und Tom Berger absolvierten nur Teile des Mannschaftstrainings am Mittwoch

In der ersten Trainingseinheit der Woche vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) musste Trainer Ole Werner zudem auf Milos Veljkovic verzichten. Der serbische Innenverteidiger trainierte wie Niclas Füllkrug nur individuell. Amos Pieper, Tom Berger und Eren Dinkci absolvierten das Mannschaftstraining zudem nur anteilig. Pieper kämpfte zuletzt mit Sprunggelenksproblemen, Dinkci hatte bereits in der Vorwoche eine Trainingseinheit verpasst. Jung-Talent Berger, der am trainingsfreien Dienstag gemeinsam mit Felix Agu eine individuelle Einheit auf dem Rasen absolviert hatte, plagt sich noch mit muskulären Problemen herum. (nag)