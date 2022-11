„Niclas Füllkrug, der Killer mit der Zahnlücke“ - internationale Medien feiern Werder-Profi

Niclas Füllkrug von Werder Bremen wird nach seinem WM-Tor für Deutschland von der internationalen Presse abgefeiert. © Imago Images/Action Plus

Al-Chaur – So schnell geht das: Vor gut einem halben Jahr spielte Niclas Füllkrug mit dem SV Werder Bremen noch in der 2. Liga, nun ist er WM-Torschütze. Sein Treffer zum 1:1 der deutschen Nationalmannschaft sorgte weltweit in den Medien für ganz bemerkenswerte Reaktionen.

Schweiz:

„Blick“: „Joker Füllkrug bewahrt DFB-Elf vor nächstem Dämpfer. Der Beste: Na wenn einer so reinkommt, Deutschland in einer äußerst heiklen Situation, 0:1 hinten, und dann vor dem Tor so dezidiert und eiskalt bleibt, verdient er diese Auszeichnung gewiss: Niclas Füllkrug!“

Österreich:

„Krone“: „WM-CHANCE LEBT. Füllkrug rettet Deutschland Punkt gegen Spanien“

Nach unfassbarem WM-Tor für Deutschland: Werder Bremens Niclas Füllkrug weltweit gefeiert

Großbritannien:

„The Sun“: „Superjoker Füllkrug hält Deutschlands WM-Hoffnungen am Leben. An einem Abend, an dem wir erwartet hatten, den Deutschen zum „Auf Wiedersehen“ zu winken, haben sie einfach ihre uralte Widerstandsfähigkeit gezeigt.“

„The Guardian“: „Es stellt sich heraus, dass Deutschland doch noch eine Nummer 9 hat. Ihr Name ist Niclas Füllkrug, er ist 29, seine internationale Karriere dauert weniger als einen Monat. Und als es am meisten zählte, war er zur Stelle.“

„The Times“: „Niclas Füllkrug, der Killer mit der Zahnlücke, holt Deutschland aus einem tiefen Loch in Katar.“

„Es hat sich herausgestellt, dass Deutschland doch eine echte Nummer 9 hat“ - Niclas Füllkrug von Werder Bremen der Star des Abends

Niederlande:

„AD“: „Komplette Spannung in der Gruppe E nach spektakulärem Unentschieden zwischen Spanien und Deutschland: Deutschland bibbert und betet, aber ist nach dem 1:1 gegen Spanien immer noch nicht ausgeschieden. Ein Punkt aus zwei Spielen, aber es kann noch klappen. Füllkrug gab Deutschland mit seinem Treffer auf jeden Fall die Farbe auf die Wangen zurück. Letzter in der Gruppe, aber noch lange nicht chancenlos. Es ist alles möglich in dieser Gruppe.“

Frankreich:

„L‘Équipe“: „Wer ist Niclas Füllkrug, der Angreifer von Werder Bremen, Torschütze gegen Spanien? Die Überraschung auf der Liste von Hans-Dieter Flick für die WM in Katar, Niclas Füllkrug, Stürmer von Werder Bremen, bringt frischen Wind durch seine Persönlichkeit in die deutsche Auswahl. Sein Tor am Sonntagabend rettet Deutschland vor dem Desaster.“ (dpa)