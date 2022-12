Das Werder-Winterpausen-Zeugnis Teil 3: Angriff - Füllkrug liefert ab, Burke lässt nach

Von: Daniel Cottäus

Winterpause-Zeugnis für Werder Bremen: Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch überzeugen, Oliver Burke ließ stark nach. © gumzmedia

Bremen – 25 Tore hat Werder Bremen in der laufenden Bundesligasaison in bisher 15 Spielen erzielt, womit die Offensive des Aufsteigers zu den besten der Liga gehört. Lediglich der FC Bayern München (49), Eintracht Frankfurt (32), RB Leipzig (30) und Borussia Mönchengladbach (28) trafen noch öfter als die Bremer, was bereits zeigt, dass Werder vorne einen guten Job gemacht hat. Welchen Anteil die Stürmer daran hatten, zeigt der dritte und letzte Teil des Winterpausen-Zeugnisses der DeichStube.

Niclas Füllkrug: Dem 29-Jährigen ist das Kunststück gelungen, seine bärenstarke Form aus der vergangenen Zweitligasaison über den Sommer hinaus zu konservieren, um sie dann auch im Oberhaus Woche für Woche unter Beweis zu stellen. Mit zehn Saisontoren belegt Niclas Füllkrug hinter Leipzigs Christopher Nkunku (12) aktuell Platz zwei der Torjägerliste – eine starke Ausbeute, mit der er sich sogar das WM-Ticket sicherte. Zudem bereitete zwei Tore vor. Aus den vielen guten Auftritten des Stürmers ragten die Leistungen beim 5:1 gegen Gladbach (Note 1) sowie beim 2:1 gegen Schalke (Note 1,5) noch heraus. Lediglich bei den Heimniederlagen gegen Augsburg (Note 4,5) und Mainz (Note 5) blieb auch er blass. War ansonsten aber immer ein enorm wichtiger Faktor im Spiel von Werder Bremen.

Durchschnittsnote der DeichStube: 2,8

Durchschnittsnote der Fans: 2,5

Einsätze: 14

Gespielte Minuten: 1219

Winterpausen-Zeugnis für den Sturm von Werder Bremen: Marvin Ducksch mit schwachem Hinrunden-Finish

Marvin Ducksch: Der 28-Jährige musste bis zum achten Spieltag warten, ehe ihm sein erstes Saisontor gelang, was bei einigen Beobachtern bereits die alte Frage aufwarf: Kann Marvin Ducksch überhaupt Bundesliga? Schließlich war er den Beweis im Trikot von Paderborn und Düsseldorf einst schuldig geblieben. Inzwischen wissen aber alle: Ja, er kann! Der Stürmer war an den ersten Spieltagen schon sehr aktiv gewesen, hatte gegen Wolfsburg und Frankfurt als Vorbereiter geglänzt, ehe ihm gegen Gladbach (Note 1) das erste Tor glückte. Es folgten zwei weitere gegen Hoffenheim (Note 2) und Schalke (Note 1,5). Allerdings wechselten sich Licht und Schatten bei Werders Mann mit der Rückennummer 7 öfter ab. Schlechte Noten kassierte Ducksch für seine Auftritte gegen Augsburg, Mainz und Hertha (jeweils Note 5) sowie gegen Bayern München (Note 6), was seine Durchschnittsnote mächtig nach unten zog.

Durchschnittsnote der DeichStube: 3,9

Durchschnittsnote der Fans: 3,4

Einsätze: 15

Gespielte Minuten: 1307

Werder Bremens Winterpausen-Zeugnis für den Sturm: Nur Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch konstant auf Bundesliga-Niveau

Oliver Burke: Der Sommer-Neuzugang von Sheffield United benötigte gerade einmal drei Spieltage, um sich einen Platz im Herzen der Werder-Fans zu sichern. Sorgte jeweils als Joker beim 2:2 gegen Stuttgart sowie eine Woche später beim furiosen 3:2 in Dortmund für späte Tore und somit wertvolle Punkte. Im weiteren Verlauf der Saison dann deutlich unauffälliger und glücklos. Dem Duo Füllkrug und Ducksch wird der Schotte so nicht gefährlich.

Durchschnittsnote der DeichStube: -

Durchschnittsnote der Fans: -

Einsätze: 14

Gespielte Minuten: 240

Eren Dinkci: Das Bremer Eigengewächs verpasste den Saisonstart aufgrund muskulärer Probleme und kam erst gegen Ende der Hinrunde auf die ersten (Kurz)-Einsätze. Will im neuen Jahr nun endlich voll angreifen.

Durchschnittsnote der DeichStube: -

Durchschnittsnote der Fans: -

Einsätze: 3

Gespielte Minuten: 49