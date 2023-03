Werder Bremen würde gerne im Eiltempo zum Klassenerhalt

Von: Björn Knips

Auftakt zum Saison-Endspurt: Werder Bremen um Trainer Ole Werner hat die Vorbereitung auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim aufgenommen. © gumzmedia

Nach der Länderspielpause geht es für Werder Bremen in den Bundesliga-Endspurt: Der Aufsteiger will den Klassenerhalt nun so schnell wie möglich eintüten.

Bremen – Die Länderspielpause geht langsam zu Ende, deshalb hat der SV Werder Bremen den Schalter wieder umgelegt. Die Vorbereitungen für das Heimspiel am Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim (17.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) haben begonnen, die Spieler nach drei freien Tagen das Training wieder aufgenommen. Und das Ziel ist klar: Der Aufsteiger möchte so schnell wie möglich den Klassenerhalt perfekt machen.

Clemens Fritz: Werder Bremen hat die Länderspielpause gutgetan - Grippewelle überstanden

Die Voraussetzungen sind gut. Mit 31 Punkten aus 25 Partien belegt Werder Bremen Rang elf und hat dabei zehn Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mit drei Siegen aus den letzten neun Partien wäre der Drops gelutscht. Doch Clemens Fritz betont als Leiter Profifußball, einmal mehr, dass nur von Spiel zu Spiel geschaut werde. Und das hochkonzentriert. Die Pause habe gutgetan – vor allem nach der Grippewelle, die Werder ordentlich erwischt hatte. Eine besondere Ansage sei nun nicht notwendig, findet Fritz: „Wir müssen die Jungs nicht noch mal anteasern, jeder weiß, worum es geht. Jeder hat ein klares Ziel vor Augen. Die Jungs sind sehr gewillt und selbstkritisch, fordern von sich auch einiges ein. Mit dieser Grundstimmung gehen wir in die nächsten Wochen.“

Werder Bremen will den Klassenerhalt schnellstens klarmachen: Clemens Fritz verzichtet aber auf Druck

Aber natürlich hätte Fritz nichts dagegen, wenn die Ergebnisse sofort stimmen. „Du willst immer so schnell wie möglich dein Ziel erreichen“, sagt der Ex-Profi des SV Werder Bremen und fügt noch an: „Für die Planungen ist es schon ein Vorteil, wenn du schnellstmöglich die Klasse gesichert hast.“ Doch gerade ein Aufsteiger müsse auch mit Rückschlägen rechnen. Deswegen verzichtet Fritz darauf, öffentlich zu viel Druck zu machen. (kni)