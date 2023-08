Vertrag verlängert: Werder kommt ins Zillertal zurück

Von: Björn Knips

Teilen

Der SV Werder Bremen wird doch weiterhin ins Zillertal reisen. © gumzmedia

Bremen - Es hatte sich schon angedeutet, jetzt ist es perfekt: Der SV Werder Bremen wird sich auch in den kommenden Jahren in Zell am Ziller auf die Saison vorbereiten. Der Vertrag wurde nun um drei Jahre verlängert - inklusive Option auf zwei weitere Jahre.

Seit 2012 ist Werder Bremen in jedem Sommer ins Zillertal gekommen, doch in diesem Jahr sah es eigentlich nach einem Ende der erfolgreichen Kooperation aus. Die Zillertal Tourismus GmbH wollte im Marketing andere Wege gehen. Doch vor Ort regte sich Widerstand, vor allem auch Ferdinand Lechner, Obmann vom Tourismusverband Zell-Gerlos , machte sich für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit stark.

Der SV Weder Bremen kommt ins Zillertal zurück - Der Vertrag wurde verlängert

Dann kamen über 2000 Werder-Fans zum diesjährigen Trainingslager in Österreich, so viele wie seit sechs Jahren nicht mehr. Einige Anhänger organisierten noch eine Unterschriften-Aktion vor Ort. Nun dürfen sich alle über weitere Grün-weiße Jahre im Zillertal freuen. Werder Bremen hatte auch ein lukratives Angebot aus Oberammergau in Bayern vorgelegen. Das ist nun kein Thema mehr.

„Wir freuen sehr, dass es mit Werder weitergeht“, berichtete Lechner auf Nachfrage der DeichStube und betonte: „Die Werder-Fans sind bei uns jederzeit herzlich willkommen! Wir haben im Sommer und Winter jede Menge zu bieten!“ (kni)