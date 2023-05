Wann verlängert Werner bei Werder? Fritz: „Unser Ziel ist es, das Thema vor dem Start in die neue Saison erledigt zu haben“

Von: Daniel Cottäus

Trainer Ole Werner soll zeitnah langfristig beim SV Werder Bremen verlängern. Laut Clemens Fritz (r.) soll das Vertrags-Thema vor der neuen Saison erledigt sein. © gumzmedia

Durch den Klassenerhalt verlängert sich der Vertrag von Trainer Ole Werner beim SV Werder Bremen automatisch um ein Jahr. Dem Club ist das nicht genug, der Coach soll langfristig gebunden werden - und zwar zeitnah.

Bremen - Beide Seiten schätzen sich sehr - und haben in den vergangenen zwei Spielzeiten ihre gemeinsamen Ziele erreicht: Ole Werner und der SV Werder Bremen, das passt also nach wie vor sehr gut zusammen. Durch das Erreichen des Klassenerhalts hat sich der auslaufende Vertrag des Cheftrainers automatisch um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Was Werder aber nicht genug ist. Möglichst bald möchte der Bundesligist den 35-Jährigen langfristig an sich binden. „Wir würden gerne mit ihm verlängern. Unser Ziel ist es, das Thema vor dem Start in die neue Saison erledigt zu haben“, sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz am Sonntag gegenüber der DeichStube.

Werder Bremen will mit den Vertrag mit Trainer Ole Werner über 2024 hinaus verlängern

Für die Tatsache, dass Werder Bremen im ersten Jahr nach der Bundesliga-Rückkehr nicht gleich wieder runter muss, sieht Ex-Profi Fritz den Trainer Ole Werner als einen der Hauptgründe. „Er hat mit seinem Trainerteam einen tollen Job gemacht und trägt großen Anteil am Klassenerhalt“, betonte Fritz, der sich optimistisch zeigte, den Chefcoach auch über 2024 hinaus im Club halten zu können.

Neuer Vertrag für Werder Bremen-Trainer Ole Werner: Letzte Gespräche stehen zeitnah an

„Die Gespräche mit ihm sind schon fortgeschritten, auch wenn noch nichts perfekt ist“, erklärte der Leiter Profifußball. Ole Werner hatte sich kurz nach dem Köln-Spiel bereits in eine ähnliche Richtung geäußert. „Wir haben in den vergangenen beiden Jahren unser Saisonziel erreicht. Da wurden Kader zusammengestellt, mit denen die Ziele des Vereins zu schaffen waren“, sagte er – und schob hinterher: „Deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass es uns in den nächsten Jahren auch gelingen wird.“ Zeitnah nach dem letzten Saisonspiel des SV Werder Bremen gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/DeichStube-Liveticker) dürften sich beide Seiten zusammensetzen, um die Gespräche über einen neuen Vertrag zum Abschluss zu bringen. „Zwei, drei Dinge“ seien schon noch zu klären, hatte Werner am Samstag betont - dabei aber nicht den Eindruck vermittelt, als handele es sich um unüberwindbare Hürden. (dco)