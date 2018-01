Werder bei Bayern gefordert: „Mutig spielen und schlau agieren“

Am Sonntag tritt Werder Bremen beim FC Bayern an. Auch wenn die Grün-Weißen klarer Außenseiter sind, wollen sie die Herkulesaufgabe offensiv angehen.

München - Knapp zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Werder Bremen den FC Bayern München in einem Pflichtspiel bezwingen konnte. Am Sonntag ab 15.30 Uhr unternehmen die Hanseaten einen neuen Anlauf. „Wir wollen mutig spielen, müssen aber auch schlau agieren und dürfen nicht zu risikoreich sein“, fordert Eigengewächs Maxi Eggestein im Gespräch mit deichstube.de*. Teamkollege Jerome Gondorf weiß: „Wir müssen viel laufen und uns auf ein sehr, sehr intensives Spiel einstellen.“

Das Gefühl eines Erfolgserlebnisses kennen nur die wenigsten aus dem aktuellen Bremer Kader - und niemand davon im Werder-Dress. Philipp Bargfrede stand zumindest beim bislang letzten Unentschieden - dem 0:0 am 3. Spieltag der Saison 2010/2011 - auf dem Platz. Theodor Gebre Selassie verlor dagegen alle seine neun Vergleiche mit dem Rekordmeister. Doch der Tscheche betont: „Irgendwann muss sich an dieser Serie ja endlich mal etwas ändern.“

mol

