Ein Mal Rot und ganz viel Gelb: So schneidet Werder im Fairplay-Ranking der Bundesliga ab

Von: Fynn Walenziak

Einzig Marco Friedl hat von den Werder Bremen-Profis in der vergangenen Saison einen Platzverweis (im Spiel gegen den SC Freiburg) kassiert. © IMAGO/Eibner

Bremen – Für seine unsportliche Spielweise ist der SV Werder Bremen eigentlich nicht bekannt. Dennoch haben die Grün-Weißen in der abgelaufenen Saison einen kleinen Berg an Gelben Karten gesammelt. Zu den unfairsten Teams zählen sie in der Bundesliga-Fairplay-Tabelle jedoch nicht.

76 Mal Gelb und ein Mal Rot: So häufig wurden die Profis des SV Werder Bremen in der vergangenen Saison von den Schiedsrichtern mit einer Karte bestraft. Damit steht der SVW mit 81 Punkten auf Platz 13 in der Fairplay-Tabelle. Hintergrund: Gelbe Karten werden mit einem Punkt, Gelb-Rote mit drei und Rote mit fünf Strafpunkten bewertet. Angeführt wird das Ranking vom Meister FC Bayern München (56 Punkte - 45 Mal Gelb, zwei Mal Gelb-Rot und ein Mal Rot).

Bezüglich der Platzverweise liegt Werder Bremen hingegen weiter vorne. Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg kassierten in der vergangenen Spielzeit keinen Platzverweis, Eintracht Frankfurt „nur“ einmal die Gelb-Rote Karte. Somit stehen nur drei Teams in dieser Statistik besser da als die Grün-Weißen. Die einzige Rote Karte sah übrigens Kapitän Marco Friedl für eine Notbremse am elften Spieltag bei der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg.

Bundesliga-Fairplay-Ranking: Werder Bremen hat die drittmeisten Gelben Karten kassiert

Anders sieht es bei den Gelben Karten aus, denn nur der FC Augsburg (92) und Hertha BSC (80) wurden häufiger verwarnt als Werder Bremen. Apropos Augsburg: Die Fuggerstädter belegen mit 113 Punkten abgeschlagen den letzten Platz in der Fairplay-Tabelle. Zu den 92 Gelben Karten gesellen sich noch zwei Gelb-Rote und drei Rote Karten. Der umstrittene Augsburger Keeper Rafal Gikiewicz wurde mit drei Gelben Karten vergleichsweise selten bestraft. Auf dem vorletzten Rang liegt Bayer Leverkusen mit 99 Punkten (70 Mal Gelb, drei Mal Gelb-Rot, vier Mal Rot).

Im individuellen Karten-Ranking führt Leonardo Bittencourt mit zehn Gelben Karten bei Werder Bremen die interne Strafen-Tabelle an. Dahinter folgt Amos Pieper (neun). Die meisten Verwarnungen in der Bundesliga sahen Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg) und Kouadio Koné (Borussia Mönchengladbach) mit jeweils zwölf. (fwa) Schon gelesen? Werder Bremens Christian Groß gehört zu den Spielern mit den meisten Fouls in der Bundesliga!

Werder Bremen auf Platz 13: Die Fairplay-Tabelle der Bundesliga

1. FC Bayern München (56 Punkte) (45 Gelbe Karten, zwei Gelb-Rote Karten und eine Rote Karte)

2. VfL Wolfsburg (63) (63, 0, 0)

3. Borussia Dortmund (66) (66, 0, 0)

4. SC Freiburg (68) (60, 1, 1)

5. VfL Bochum (69) (64, 0, 1)

6. 1. FC Union Berlin (71) (63, 1, 1)

7. Borussia Mönchengladbach (73) (60, 1, 2)

7. FC Schalke 04 (73) (68, 0, 1)

7. Eintracht Frankfurt (73) (70, 1, 0)

10. FSV Mainz 05 (74) (69, 0, 1)

11. RB Leipzig (75) (67, 1, 1)

12. 1. FC Köln (78) (69, 3, 0)

13. VfB Stuttgart (81) (64, 4, 1)

13. SV Werder Bremen (81) (76, 0, 1)

15. Hertha BSC (83) (80, 1, 0)

16. TSG Hoffenheim (93)

17. Bayer Leverkusen (99) (70, 3, 4)

18. FC Augsburg (113) (92, 2, 3)