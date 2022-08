Vor Werder-Spiel beim VfL Wolfsburg: Die Highlights der Pressekonferenz in 189,9 Sekunden

Von: Marius Winkelmann

Bremen - Es geht wieder los! Der SV Werder Bremen gastiert am 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) beim VfL Wolfsburg. Werder-Trainer Ole Werner spricht vor dem Bundesliga-Start über den kommenden Gegner, die Vorfreude auf die neue Spielzeit und seinen Kader. Hier sind die Highlights der Werder-Pressekonferenz in 189,9 Sekunden.

