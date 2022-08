Jetzt seid Ihr dran: Benotet die Werder-Spieler für ihre Leistung gegen Wolfsburg

Von: Mario Nagel

Der SV Werder Bremen ist mit einem Remis beim VfL Wolfsburg in die Bundesliga-Saison gestartet - jetzt seid Ihr gefragt: Bewertet die Bremer Profis in den Fan-Noten! © gumzmedia

Bremen - Der SV Werder Bremen ist zurück in der Bundesliga! Am ersten Spieltag waren die Grün-Weißen beim VfL Wolfsburg gefordert - und sammelten beim 2:2-Unentschieden den ersten Punkt in der neuen Saison. Jetzt seid Ihr dran: Benotet die Werder-Profis für ihre Leistung gegen die „Wölfe“!

Wie wir die Profis des SV Werder Bremen im Spiel gegen den VfL Wolfsburg benotet haben, könnt Ihr in unserer Einzelkritik mit Noten nachlesen. An dieser Stelle ist aber nicht unsere, sondern Eure Meinung gefragt! Wie habt Ihr den Auftritt gegen die Wolfsburger am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison gesehen? Benotet die Werder-Profis in unserer Fan-Noten-Umfrage!

Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg: Jetzt Fan-Noten vergeben

Mit den Pfeilen links und rechts an der Umfrage könnt Ihr zwischen den Spielern von Werder Bremen wechseln. Hinweis: Es können nur Spieler benotet werden, die mindestens 30 Minuten der regulären Spielzeit gegen den VfL Wolfsburg gespielt haben. (nag)