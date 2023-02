Vor Werder gegen den VfL Bochum: Die Highlights der Bremer Pressekonferenz in 189,9 Sekunden

Bremen – Der SV Werder Bremen trifft am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) im Wohninvest Weserstadion auf den VfL Bochum. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollen die Grün-Weißen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, um nicht in den Abstiegskampf abzurutschen. Vor der Bundesliga-Partie spricht Trainer Ole Werner über den kommenden Gegner, Bochums Torjäger Philipp Hofmann, den mutlosen Auftritt in Frankfurt und den Ausfall von Mitchell Weiser. Aber seht selbst!

Film ab!