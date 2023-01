Deadline Day ohne Werder-Transfers – Fritz: „Vertrauen dem Kader“

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremen verzichtet am Deadline Day auf weitere Transfers. Leiter Profifußball Clemens Fritz zieht ein Fazit des Transferfensters.

Bremen – Drei Stunden lang wäre noch Zeit gewesen, um Spieler am letzten Tag der Transferphase, dem sogenannten Deadline Day, zu kaufen oder abzugeben – Clemens Fritz schuf am Dienstag aber schon deutlich vor dem Fristende um 18 Uhr Tatsachen. „Wir können ausschließen, dass auf der Zugangs- oder Abgabeseite noch etwas passiert“, sagte Werder Bremens Leiter Profifußball um kurz nach 15 Uhr – und schob direkt hinterher: „Wir haben unsere Planungen abgeschlossen und werden mit diesem Kader bis zum Ende der Saison arbeiten.“ Es waren Sätze, die den vorgezogenen Abschluss eines Tages markierten, an dem in Werders Geschäftsstelle nicht allzu viel passiert war.

Ruhiger Deadline Day bei Werder Bremen: Keine Wechsel mehr als letzten Transfer-Tag

„Es war relativ ruhig heute. Wir haben ja immer wieder gesagt, dass uns wirtschaftlich die Hände gebunden sind“, erinnerte Fritz, dessen Verein im Transfer-Winter 2023 aber trotzdem nicht gänzlich untätig gewesen war. Am Montag machte Werder Bremen die Ausleihe des Wolfsburgers Maximilian Philipp perfekt, der die Mannschaft von Trainer Ole Werner bis zum Sommer unterstützen wird. Oliver Burke hatte sich zuvor, ebenfalls per Leihe bis Sommer, in Richtung FC Millwall nach England verabschiedet. Fritz: „Ansonsten wäre das Geschäft für uns nicht möglich gewesen.“

Anfragen von anderen Clubs seien am Deadline Day auch nicht mehr bei Werder Bremen eingegangen, berichtete Ex-Profi Fritz, der nach wie vor felsenfest davon überzeugt ist, dass der Aufsteiger mit dem bestehenden Kader sein Ziel, den Klassenerhalt, am Ende erreichen wird. „Wir vertrauen unserem Kader zu 100 Prozent. Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt und viele tolle Spiele abgeliefert. Wenn wir als Mannschaft gut agieren und aggressiv sind gegen den Ball, dann werden wir immer unsere Chancen kriegen.“ Am Sonntag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) beim VfB Stuttgart will Werder das nun wieder aufs Neue unter Beweis stellen. (dco)