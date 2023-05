Taktik-Analyse: Werder verliert Abwehrschlacht gegen Union Berlin

Von: Tobias Escher

Teilen

Werder Bremen gegen den 1. FC Union Berlin in der Taktik-Analyse von Tobias Escher. © IMAGO/Michael Taeger

Lange Zeit konnte Werder Bremen die Angriffe von Union Berlin abwehren. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit erhöhten die Berliner den Druck, dank kluger taktischer Wechsel schnürten sie Werder an deren Strafraum ein. Am Ende konnte Ole Werner nicht nachlegen - die Taktik-Analyse von DeichStube-Kolumnist Tobias Escher.

Werder Bremens finale Auswärtsreise hätte schwerer kaum sein können. Werder musste an der Alten Försterei antreten, dem sagenumwobenen Stadion von Union Berlin. Noch kein Bundesliga-Team konnte dort in dieser Saison gewinnen. Werder hat in dieser Saison bereits schwierige Auswärtsspiele für sich entschieden. Die Bremer stellen das einzige Team, das im Dortmunder Westfalenstadion drei Punkte erringen konnte. Doch in Berlin war auch für die Bremer nichts zu holen. Das Fazit fällt ähnlich aus wie nach dem 1:2 in Leipzig: Werder verteidigte lange Zeit gut, musste am Ende aber dem hohen Aufwand Tribut zollen.

Union Berlin geht das Heimspiel gegen Werder Bremen abwartend an - die Taktik-Analyse zum Saisonfinale

Die Elf von Werder Bremen stellte sich vor dem Spiel praktisch selbst auf. Aufgrund von Verletzungen hatte Trainer Ole Werner wenig Spielraum, um die Positionen seines favorisierten 5-3-2 zu besetzen. So setzte er auf den Flügeln auf das ungewohnte Duo Leonardo Bittencourt (rechts) und Lee Buchanan (links). Im Mittelfeld agierte Niklas Schmidt etwas tiefer als Romano Schmid. Letzterer positionierte sich häufig hinter dem Doppelsturm aus Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch, sodass ein 3-4-1-2 entstand.

Mit den ungleichen Rollen im Mittelfeld reagierte Werder auf die Formation des Gegners. Union Berlin favorisiert in dieser Saison das 5-3-2. Werners Elf agierte gewohnt mannorientiert. Schmid, Schmidt und Ilia Gruev verfolgten Unions Mittelfeld-Trio eng. Bei den Gastgebern agierte Rani Khedira aus einer zurückgezogenen Rolle, während Janik Haberer und Aissa Laidouni sich häufiger nach vorne einschalteten. Werder Bremen konterte Berlins 1-2-Aufteilung im Mittelfeld mit einem 2-1. Schmidt agierte dazu etwas zurückgezogen. Allzu oft mussten die Bremer ihre Manndeckung in der ersten Halbzeit nicht anwenden. Union begann die Partie eher abwartend. Das ist ihr Markenkern: Ihr strategisches Ziel lautet, dass auf beiden Seiten möglichst wenig Chancen entstehen. So verteidigte Union in der ersten Halbzeit häufig tief im eigenen 5-3-2. Sie blockierten die Spielfeldmitte für Werder. Doch auch die Bremer hielten den Gegner mit der eigenen Manndeckung aus dem Zentrum. So gelang keinem Team Raumgewinn durch die Mitte.

Union Berlins ultrakompaktes 5-3-2 ist schwer zu knacken. Wenn sie den Druck auf Werder Bremen erhöhen wollten, schoss Janik Haberer aus dem Mittelfeld nach vorne. Er schuf eine Gleichzahl gegen Werders Dreierkette. © DeichStube

Doch auch Bremen verteidigte die langen Bälle des Gegners gut. Erneut überzeugte Niklas Stark in der Luft. Er gewann mehr Kopfball-Duelle als jeder andere Bremer. Unions lange Bälle blieben wirkungslos. Ihnen blieb meist nur der Weg über die Flügel, um vor das Bremer Tor zu gelangen. Tatsächlich schlug Union Berlin deutlich mehr Flanken als Werder Bremen (43 zu 9). Die Bremer Abwehrspieler konnten diese zumeist klären. So kam Union zwar bereits in der ersten Halbzeit zu elf Ecken. Diese brachten jedoch allesamt nichts ein.

Werder Bremen gegen Union Berlin in der Taktik-Analyse: Beide Teams neutralisieren sich

Werder Bremen hatte mit der defensiven Spielweise der Berliner zu kämpfen. Zwar ließen die Verteidiger den Ball routiniert in der eigenen Fünferkette laufen. Sie konnten diesen Spielaufbau jedoch nur selten in die gegnerische Hälfte tragen. Union blockierte die Zuspielwege durchs Zentrum. Sie lenkten den Spielaufbau auf Bremens Außenverteidiger, um dort zuzuschlagen. Janik Haberer schoss im richtigen Moment heraus, sodass aus dem 5-3-2 ein 3-4-3-Pressing entstand. Werder musste auf den Flügeln viele halbgare Pässe in Richtung Spitze spielen.

Apropos Spitze: Füllkrug und Ducksch waren über weite Strecken der Partie abgemeldet. Der Versuch, Füllkrug mit hohen Bällen oder gechippten Pässen anzuspielen, ging schief. Union Berlins Verteidiger warfen sich in die (Luft-)Zweikämpfe und spitzelten den Ball weg. Auch die Tiefenstaffelung der Unioner funktionierte. Khedira ließ sich bei langen Bällen fallen, sodass ein zentraler Verteidiger die Tiefe sichern konnte. Werders üblicher Versuch, mit Ducksch oder Schmid die Tiefe zu suchen, ging nicht auf. Die Kopfballverlängerungen landeten stets beim Gegner.

Taktik-Analyse: Werder Bremen geht bei Union Berlin mit einem „geplanten 0:0“ in die Halbzeit

Zur Halbzeit lautete der Spielstand 0:0. Es war ein ereignisarmes Spiel, bei dem beide Seiten kaum Chancen hatten. Fans der Eisernen dürfte das nicht ins Schwitzen gebracht haben. Bereits zum neunten Mal in dieser Rückrunde endete die erste Halbzeit eines Union-Spiels in der Bundesliga 0:0. Das ist durchaus das Kalkül der Berliner: In der ersten Halbzeit fokussieren sie sich auf ihre Defensive, während sie nach der Pause offensiver auftreten.

Genauso gingen sie auch gegen Werder Bremen vor. Die Außenverteidiger schoben nach der Pause merklich weiter nach vorne, auch die Achter wagten häufiger den Sprint auf die Flügel. Angriffe über die Seiten blieben Unions favorisierte Strategie, um in den Strafraum zu gelangen. Union gelang zwar kein Chancenfeuerwerk. Sie schnürten Werder aber zunehmend ein. Ein wesentlicher Faktor für Union Berlins Steigerung nach der Pause waren die Wechsel. In der 63. Minute brachte Trainer Urs Fischer mit Sven Michel einen weiteren Stürmer. Sheraldo Becker agierte fortan etwas zurückgezogener als Zehner hinter einem Doppelsturm. Das Berliner 3-4-1-2-Konstrukt bekamen die Bremer nicht verteidigt, auch weil Becker sich praktisch nie im Zentrum aufhielt. Immer wieder wich er auf die Flügel aus und schuf dort Überzahlen. So leitete Becker mit einer Flanke den Berliner Siegtreffer ein (81.).

Taktik-Analyse: Werder Bremen verteidigt gegen Union Berlin lange gut - findet dann aber kein Mittel mehr

Lange gut verteidigt, dann kurz vor Schluss das Tor kassiert: Der Spielverlauf gegen Union Berlin erinnerte an die unglücklichen 1:2-Niederlagen gegen Bayern und Leipzig. Es gab eine weitere Parallele zum Spiel gegen Rasenballsport: Werder konnte personell nicht mehr nachlegen. Während Fischer mit seinen Wechseln das Niveau seines Teams hob, gelang dies Werner angesichts der ausgedünnten Ersatzbank nicht. So blieb ein Sturmlauf des SV Werder Bremen in den finalen Minuten aus.

Werder muss sich über die Niederlage indes nicht grämen. Sie reihen sich ein in die lange Liste an Teams, die in dieser Saison an der Alten Försterei verloren haben. Darunter finden sich illustre Namen wie Borussia Dortmund, RB Leipzig oder auch Ajax Amsterdam. Werder Bremen kann immerhin von sich behaupten, gegen Union Berlin achtzig Minuten lang die Null gehalten zu haben – und das gegen ein Team, das kommendes Jahr in der Champions League spielen wird.