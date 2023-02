Filbry wünscht Baumann-Verbleib, Werders Aufsichtsrat reagiert zurückhaltend

Von: Björn Knips

Klaus Filbry (vorne) hat seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängert - und würde sich wünschen, dass auch Frank Baumann noch länger bleibt. © gumzmedia

Verlängert nach Geschäftsführer Klaus Filbry auch Sportchef Frank Baumann seinen Vertrag bei Werder Bremen? Filbry würde es sich wünschen. Der Aufsichtsrat reagiert zurückhaltend.

Bremen – Der eine Geschäftsführer hat seinen 2024 auslaufenden Vertrag verlängert, der andere noch nicht: Das soll sich ändern, findet Klaus Filbry, der gerade als Werder-Boss bis 2026 unterschrieben hat. „Und ich hoffe, dass das auch für Frank ein Signal ist, dass er noch mal Lust hat, etwas länger weiterzumachen“, sagte Filbry am Donnerstag in einer Medienrunde des SV Werder Bremen zu seiner Vertragsverlängerung. Der wohnten auch seine beiden Verhandlungspartner vom Aufsichtsrat bei: Marco Fuchs und Dirk Wintermann. Die reagierten recht nüchtern auf Filbrys Wunsch.

Verlängert nach Klaus Filbry auch Frank Baumann seinen Vertrag bei Werder Bremen?

Fuchs verwies darauf, dass der Vertrag mit Frank Baumann doch erst vor gut einem Jahr verlängert worden sei. „Wir sehen da keinen Handlungsbedarf, da ist auch nichts in der Pipeline“, meinte der Vorsitzende des Kontrollgremiums: „Im sportlichen Bereich muss man sich das von Jahr zu Jahr angucken. Frank ist schon so lange tief mit Werder verbunden, man kennt sich gut, dass es da nicht darum geht, ganz langfristig zu planen. Ich glaube, er fühlt sich wohl in der jetzigen Situation – und das gilt auch für Werder nach den sportlichen Erfolgen.“

Frank Baumann hatte angekündigt, dass er mit spätestens 50 Jahren eine Auszeit einlegen möchte. Das wäre in etwa drei Jahren. Auf die Frage, ob Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball für Baumanns Nachfolge in Frage käme, antwortete Fuchs: „Clemens macht einen tollen Job und ist noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten. Er ist für sehr viel geeignet – bei Werder, aber auch außerhalb von Werder.“ (kni)