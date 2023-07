Es geht wieder los: Urlaub der Werder-Profis ist vorbei

Von: Daniel Cottäus

Der Urlaub ist vorbei: Werder Bremens Trainer Ole Werner erwartet seine Spieler zum Vorbereitungsstart im Wohninvest Weserstadion. © gumzmedia

Die Sommerpause geht zu Ende, die meisten Profis des SV Werder Bremen starten am Montag in die Saison-Vorbereitung. Was auf dem Programm steht und wer noch fehlt.

Bremen – 37 Tage sind am Montag seit Werder Bremens bis dato letztem Pflichtspiel beim 1. FC Union Berlin vergangen, Zeit, die die Profis zum Durchschnaufen und Urlaubmachen genutzt haben. Damit ist es nun allerdings vorbei: Am Montag wird (nahezu) der komplette Kader in Bremen zurückerwartet, wo zunächst die obligatorische Leistungsdiagnostik auf dem Programm steht, mit der Jahr für Jahr die Sommerpause endet.

Am Montag und Dienstag werden sich die Spieler mehreren medizinischen Tests unterziehen, die der Verein gemeinsam mit der Paracelsus-Klinik Bremen betreut und auswertet. Das Ziel: Für jeden einzelnen Profi soll ein individuelles Fitnessprofil erstellt werden, anhand dessen sich dann die Belastungen und Schwerpunkte innerhalb der Vorbereitung orientieren.

Sommerpause zu Ende: Werder Bremen nimmt Vorbereitung auf - Nationalspieler kehren erst später zurück

Am Mittwoch geht es für die Mannschaft des SV Werder Bremen um Cheftrainer Ole Werner dann zum ersten gemeinsamen Training auf den Platz. Die öffentliche Einheit beginnt um 14.30 Uhr. Für die Fans wird es dabei einige Spieler zu sehen geben, die in der vergangenen Saison nicht in Bremen weilten.

Neben Neuzugang Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf) werden auch die Leih-Rückkehrer Nicolai Rapp, Justin Njinmah, Nick Woltemade und Oliver Burke dabei sein. Die Nationalspieler Niclas Füllkrug, Ilia Gruev, Jiri Pavlenka, Romano Schmid und Neuzugang Naby Keita (FC Liverpool) haben hingegen noch etwas länger frei, weil sie zuletzt noch für ihre Heimatländer im Einsatz waren. Sie kehren laut Werder Bremen voraussichtlich am Mittwoch, 12. Juli, ins Mannschaftstraining zurück. Heißt: Beim ersten Testspiel der Vorbereitung – Werder tritt am Sonntag, 9. Juli, ab 15.30 Uhr in Verden gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel an – wird das Quintett noch nicht dabei sein. (dco)