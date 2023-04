Fan-Frust: Angst um den SV Werder - So machen Kevin Möhwald und Arnd Zeigler Mut | eingeDEICHt Folge 22

Von: Timo Strömer

Bremen – Und plötzlich ist die Stimmung rund um den SV Werder Bremen doch wieder angespannt: Mit nur zwei Punkten aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen ist der Trend negativ. Viele Fans sind gefrustet, die Abstiegs-Angst ist zurück und sogar Trainer Ole Werner gerät in die Kritik. Was jetzt, Werder? Die Werder-Podcast-Show eingeDEICHt (bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt) geht in Folge 22 wieder in die Analyse und ist bemüht, Optimismus zu verbreiten– unterstützt von Ex-Bremer und Union-Profi Kevin Möhwald sowie von Werder-Stadionsprecher Arnd Zeigler.

Am Ende wird alles gut, ODER? In der Werder-Podcast-Show der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen: Die Wochen der Entscheidungen stehen an! Wird es für Werder jetzt doch noch mal eng im Kampf um den Klassenerhalt? Gast Kevin Möhwald macht in der 22. Episode von eingeDEICHt den Werder-Fans Mut und Arnd Zeigler schmeißt den Tabellenrechner an. Ex-Werderaner Möhwald spricht zudem über seinen Wechsel von Bremen zu Union, seine schwierige Lage in Berlin, eine mögliche Werder-Rückkehr und Kumpel Niclas Füllkrug. Hat der deutsche Nationalspieler Möhwald verraten, wie es mit einem möglichen Wechsel aussieht?

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt auf allen Kanälen: Kevin Möhwald und Arnd Zeigler machen Fans Mut

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office und präsentiert vom strategischen Partner Hotel Atlantic Juist, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Warum hat die Abwehr immer wieder Aussetzer? Was hat es mit der anhalten Heimschwäche auf sich? Und wird Trainer Ole Werner zurecht kritisiert?

Wird es für Werder Bremen noch mal eng? Trainer Ole Werner will Big Points gegen Hertha BSC

Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community im „User fragen Loser”-Block zu Wort. Und es wird aufgelöst, wer das Trikot mit Flock von Marvin Ducksch bekommt. Wie Ihr zudem ein Werder-Trikot mit der Nummer 4 von Niklas Stark für lau abstauben könnt, erfahrt Ihr in der 22. Episode von eingeDEICHt. Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.